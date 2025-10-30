El cardenal amarillo podrá acercarse al jardín de casa si deja cáscaras y semillas en un recipiente

Pájaros como el cardenal amarillo son pocas veces vistos, pero últimamente varios ejemplares rondan por distintos jardines urbanos y cuidarlos es posible.

El cardenal amarillo es uno de los pájaros más llamativos entre las especies. Su presencia en el jardín puede ser insistente si el entorno es tranquilo. Es ahí donde pretende buscar refugio y alimento. Sin embargo, en zonas urbanas su visita puede parecer difícil y escasa, lo que lleva a pensar que solo aparece en reservas o áreas rurales amplias.

Hay un detalle que pocas personas conocen. Esta especie se siente atraída por ciertos alimentos específicos que pueden prepararse de forma muy simple en casa utilizando elementos que suelen estar disponibles en la cocina diaria. El secreto no solo está en el tipo de granos o cáscaras, sino también en cómo presentarla y en el lugar donde se coloca para que el ave se acerque sin percibirse en peligro.

Cómo preparar el alimento de forma segura en casa El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es un ave granívora, lo que significa que su alimentación se compone principalmente de semillas, aunque también puede consumir pequeños insectos y brotes.

Una combinación que suele funcionar para atraerlo es mezclar pedacitos de huevo duro con su cáscara bien triturada y semillas de girasol negro.

El huevo aporta proteínas y calcio, mientras que las semillas ofrecen grasas saludables y energía, lo que resulta especialmente útil en épocas de mayor actividad.

Para prepararlo, se debe hervir un huevo hasta que esté firme. Una vez frío, se lo pica completo, incluyendo la cáscara molida finamente para que no queden fragmentos grandes. A esto se le añade un pequeño puñado de semillas de girasol negro sin sal. Es importante no agregar otro ingrediente como aceite, sal ni azúcar. El alimento debe ser lo más natural posible. Además, se recomienda colocar pequeñas cantidades y reponer a diario, evitando que otros animales ingresen al espacio donde se colocará la preparación.

Dónde colocar estos alimentos en el jardín El lugar donde se sitúe la mezcla es determinante para que el cardenal amarillo se acerque.

Este pájaro busca zonas altas, tranquilas y con una visión amplia para poder detectar posibles amenazas.

Por eso, puede colocarse el alimento sobre una repisa elevada, una plataforma de madera o un comedero colgante de la rama de un árbol o hasta de un balcón. Aunque siempre debe estar protegido del viento y con algo de sombra en horarios calurosos.

Otro punto fundamental es la seguridad respecto a los gatos: si en la casa o en la zona existen este tipo de mascotas, es esencial ubicar el alimento fuera de su alcance. Por eso, los lugares elevados, lejos de muros o superficies desde donde puedan saltar, son los más recomendables.

Para aumentar las probabilidades de visita, debe complementarse con una pequeña fuente de agua limpia. Es ahí donde las aves buscan hidratarse y también bañarse para mantener su plumaje en buen estado. Por eso, cambiar el agua todos los días evitará mosquitos y mantendrá el espacio más natural. Es clave recordar que el cardenal amarillo es una especie protegida, de modo que nunca debe encerrarse ni manipularse. Por eso, la experiencia debe ser de observación y compañía respetuosa desde la distancia. Atraer al cardenal amarillo al jardín intenta comprender qué lo hace sentir seguro y bien alimentado. Con esta mezcla natural y algo de agua es posible invitarlo a sentirse cómodo y seguir su camino. Además, elegir correctamente el lugar y mantener la higiene del comedero asegura que la experiencia sea positiva para el ave y para quienes disfrutan de observarla.