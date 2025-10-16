16 de octubre de 2025 - 22:05

Junte recipientes de agua y barro en el jardín para atraer al pájaro que elimina moscas y mosquitos

Para mantener el jardín con menos moscas y mosquitos solo se necesita un recipiente de agua y uno de barro para atraer un pájaro que se alimenta de ellos.

Atraer este tipo de pájaros es una forma sencilla de mantener un jardín más limpio, verde y lleno de vida.

Por Lucas Vasquez

En los meses cálidos, las moscas y mosquitos invaden todo el jardín, volviendo incómodas las tardes al aire libre. Sin embargo, la naturaleza tiene su propio método para equilibrar esta situación y todo comienza con preparar un ambiente cómodo para los pájaros. Solo hace falta un pequeño recipiente de agua y otro de barro.

Este simple gesto puede atraer a un ave que aporta movimiento y vida al jardín, pero además cumple un papel esencial en el control de plagas. Se trata de un ave que de manera silenciosa se alimenta de los insectos y ayuda a mantener los espacios limpios sin contaminar el ambiente.

pájaro golondrina
La golondrina: el ave que reduce moscas y mosquitos de forma natural en el jardín

Las golondrinas son aves insectívoras que se alimentan principalmente de moscas, mosquitos y otros insectos voladores.

  • Es por eso que su presencia en el jardín es una de las formas más efectivas de mantener bajo control las poblaciones de estos molestos visitantes.
  • Además, estas aves actúan como indicadores de un ecosistema saludable, ya que solo habitan en entornos donde hay aire limpio y recursos naturales disponibles.
  • Al colocar un recipiente con agua y barro las hidrata, pero también las ayuda en la construcción de sus nidos.
  • La golondrina utiliza el barro que, al mezclarse con saliva, forman pequeñas cavidades en cornisas o estructuras elevadas. Este detalle puede marcar la diferencia al atraerlas, ya que buscan materiales blandos y accesibles para armar sus refugios.
  • En regiones rurales y urbanas, su presencia ha disminuido por la falta de espacios adecuados y la contaminación.

Sin embargo, crear un entorno amigable con agua y barro puede ser el primer paso para que regresen, ofreciendo un control natural y efectivo de las plagas sin necesidad de productos químicos.

pájaro golondrina
Cómo atraer las golondrinas al jardín y protegerlas durante el verano

  • Según el sitio Audubon, para atraer golondrinas, es ideal colocar un recipiente ancho y poco profundo con agua y otro igual pero con barro fresco en una zona soleada pero protegida del viento.
  • También conviene evitar el uso de pesticidas o aerosoles, ya que reducen las fuentes de alimento natural de estas aves.
  • Por eso, mantener una pequeña fuente o charco con agua limpia estimula su visita diaria y favorece la creación de nidos cercanos.
  • Otro consejo útil es dejar pequeñas aberturas en cobertizos o aleros donde puedan construir sus nidos. Las golondrinas prefieren lugares tranquilos, elevados y protegidos de la lluvia.

Además de controlar plagas, estas aves contribuyen a la polinización indirecta y al equilibrio biológico del entorno.

pájaro golondrina
La presencia de golondrinas en el jardín es un aporte ecológico con múltiples beneficios. Eliminan mosquitos y moscas de manera natural, pero también ayudan a mantener el equilibrio ambiental. Con solo 2 recipientes con agua y barro pueden llegar poco a poco.

