Ni insecticidas ni trampas: 2 métodos efectivos para alejar hormigas en casa e interrumpir su camino

Dos combinaciones naturales en los aromas del ambiente pueden desorientar a las hormigas y hacer que abandonen su recorrido en cualquier lugar de casa.

Las 2 combinaciones son una forma eficaz, económica y completamente segura para alejar las hormigas de cualquier lugar.

Cuando las hormigas invaden la cocina o distintos lugares de casa, suelen seguir un mismo trayecto invisible a simple vista. Interrumpir ese camino sin dañar la superficie ni usar venenos es posible con 2 soluciones naturales que alteran su sentido de orientación y las obligan a dispersarse.

Hay dos mezclas muy simples que aprovechan el poder de los aromas naturales para evitar su regreso. Una combina ingredientes líquidos de uso común y la otra utiliza hojas aromáticas secas. Ambas se preparan en minutos y actúan como un escudo invisible que corta de raíz la ruta que crean estos insectos.

Las hormigas se guían por las feromonas que dejan al desplazarse, formando un rastro que las demás siguen.

Según el Departamento de Entomología de la Universidad de Kentucky, los ácidos naturales del vinagre y el limón son quienes alteran ese rastro químico, impidiendo que las demás hormigas lo reconozcan.

Para aplicar esta mezcla, solo hay que mezclar partes iguales de vinagre blanco y jugo de limón en una botella con atomizador.

de vinagre blanco y jugo de limón en una botella con Luego debemos rociar directamente sobre los lugares donde se observa el movimiento de las hormigas, especialmente cerca de zócalos, marcos o mesadas. Esa acidez creada limpia el área y elimina el rastro de feromonas sin dejar residuos peligrosos. Esta solución debe repetirse cada 2 días durante una semana para reforzar el efecto. Además, la mezcla también actúa como desinfectante natural, dejando un aroma fresco y cítrico que mantiene alejados a otros insectos.

El segundo método se basa en hierbas que las hormigas no toleran por su fragancia intensa. Tanto el laurel como la menta contienen aceites esenciales que resultan repelentes naturales. Estas plantas son reconocidas por su capacidad para alterar el comportamiento de los insectos y no representan riesgos para las personas o mascotas. Para preparar esta barrera natural, solo hay que triturar hojas secas de laurel y menta juntas hasta obtener un polvo aromático.

Esta mezcla debe esparcirse en pequeñas cantidades cerca de las entradas de la casa, rendijas o zonas donde suelen aparecer hormigas. Aunque si se desea reforzar el efecto, puede colocarse dentro de saquitos de tela fina para que liberen su olor gradualmente. El aroma combinado crea un entorno hostil para las hormigas, que prefieren buscar otras rutas. Alternativamente deja un perfume agradable en el ambiente y puede usarse incluso dentro de armarios. Su eficacia aumenta si se reemplazan las hojas cada diez días, manteniendo activo el poder repelente natural. Las 2 fórmulas controlan y alejan las hormigas sin agregar productos tóxicos. Aplicar vinagre con limón limpia y rompe su ruta química, mientras que el laurel con menta crea una barrera aromática duradera. Su aplicación correcta, podrá mantener alejadas a las hormigas sin dañar superficies ni afectar a las mascotas.