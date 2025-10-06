El arbusto que perfuma el aire y casi no necesita agua: ideal para el jardín

En el mundo del jardín, algunas plantas logran un equilibrio perfecto entre belleza y resistencia. Son aquellas que prosperan con poca agua, resisten el calor y, además, llenan el aire de perfume. En jardinería , pocas especies tienen esa combinación tan atractiva: un arbusto que florece incluso en condiciones secas y regala un aroma inconfundible.

Uno de los más valorados por su capacidad de sobrevivir casi sin riego es el romero (Rosmarinus officinalis) . Este clásico mediterráneo no solo se cultiva por su uso culinario, sino también porque su fragancia transforma cualquier espacio en un rincón natural y fresco.

El romero tiene algo especial: sus hojas liberan aceites esenciales que permanecen en el ambiente durante horas, especialmente cuando el sol calienta sus ramas. Su aroma, intenso pero agradable, actúa como un purificador natural del aire , repeliendo insectos y atrayendo polinizadores beneficiosos.

Además, es una de las plantas más resistentes a la sequía. Una vez enraizado, puede sobrevivir semanas sin agua, ideal para quienes no tienen tiempo o viven en zonas calurosas. Su capacidad de almacenar humedad y su origen en regiones áridas explican por qué este arbusto prospera donde otros no pueden.

Este arbusto no solo perfuma, también protege. El romero crea un microclima que beneficia al resto del jardín , mejorando la polinización y reduciendo plagas. Por eso, muchos lo ubican cerca de huertas o caminos, donde su aroma se esparce con facilidad y aporta frescura visual con su follaje verde grisáceo.

Lo que dicen los especialistas sobre este arbusto

Investigaciones del INTA y de la Facultad de Agronomía de la UBA señalan que el romero contiene compuestos como el cineol y el alcanfor, responsables de su resistencia y su perfume. Estos aceites también tienen propiedades antibacterianas y antioxidantes, lo que explica por qué históricamente se lo usó para preservar alimentos y hasta como planta medicinal.

image

Los expertos en jardinería recomiendan cultivarlo a pleno sol y en suelos con buen drenaje. Es ideal para macetas, bordes o cercos bajos. Con apenas una poda anual, mantiene su forma compacta y su perfume constante durante todo el año.

Un aliado del jardín moderno

El romero representa el equilibrio entre estética, practicidad y sustentabilidad. Requiere poco mantenimiento, embellece el entorno y convierte cualquier rincón en un espacio aromático y natural. En tiempos donde el cuidado del agua es esencial, este arbusto demuestra que la jardinería puede ser responsable sin perder encanto.

Si buscás una opción que combine aroma, resistencia y belleza, el romero es, sin duda, el arbusto que no puede faltar en tu jardín.