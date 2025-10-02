2 de octubre de 2025 - 10:10

Cuál es la semilla que da frutos sin necesidad de mucho riego

La jardinería enseña que hay plantas resistentes: esta semilla asegura frutos en tu jardín aún con poco cuidado y mínimo consumo de agua.

Las plantas enseñan que la jardinería eficiente embellece cualquier jardín con resistencia.

El zapallo anco, también conocido como calabaza butternut, tiene la capacidad de prosperar en suelos con baja disponibilidad hídrica. Su secreto radica en su sistema radicular profundo, que le permite buscar humedad a varios metros de la superficie. Esto la convierte en una opción ideal para quienes quieren un jardín productivo sin depender del riego diario.

Las plantas enseñan que la jardinería eficiente embellece cualquier jardín con resistencia.

En Argentina, esta especie se adapta bien tanto en la región pampeana como en zonas más secas. Basta con darle un espacio soleado y preparar el terreno con un poco de materia orgánica para que la semilla arranque con fuerza.

Lo que confirman los especialistas

Estudios de la Facultad de Agronomía de la UBA destacan que el zapallo anco es uno de los cultivos hortícolas más eficientes en el uso de agua. Su ciclo de crecimiento, de unos 90 a 120 días, coincide con meses donde las precipitaciones suelen ser irregulares, y aun así logra dar frutos abundantes.

Las plantas enseñan que la jardinería eficiente embellece cualquier jardín con resistencia.

Investigaciones del INTA también remarcan que su resistencia a plagas es superior a la de otras hortalizas, lo que reduce la necesidad de agroquímicos. Es decir, no solo ahorra agua, sino que también simplifica el trabajo de jardinería.

Una planta que da más de lo que pide

La semilla del zapallo anco es fácil de conseguir en viveros y mercados de semillas. Una vez plantada, solo requiere riego en sus primeras semanas; después, se sostiene casi sola. Además de sus frutos ricos en nutrientes como vitamina A, potasio y fibra, la planta desarrolla un follaje amplio que ayuda a cubrir el suelo y evita la evaporación.

Sumar esta especie a tu jardín no es solo una elección práctica, también es una forma de apostar por cultivos más sostenibles. En tiempos donde el agua es un recurso cada vez más valioso, tener plantas que demanden menos y rindan más es una ventaja que no pasa desapercibida.

