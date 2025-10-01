1 de octubre de 2025 - 17:55

Agua de arroz: por qué se recomienda para las plantas y para qué sirve

El líquido sobrante del arroz suele terminar en la pileta de la cocina, pero antes de tirarlo puede ser útil de una forma sencilla para el jardín.

El agua de arroz debe aplicarse fría y de forma moderada para obtener resultados visibles.




Por Redacción

El agua que queda después de enjuagar el arroz suele tirarse de manera rápida por el conducto de la pileta de la cocina. Lo curioso es que ese líquido turbio contiene nutrientes que pueden marcar una diferencia en las plantas cuando se utiliza de manera correcta en el riego.

Este truco casero es un invento sencillo porque se trata de un recurso gratuito, simple y al mismo tiempo eficaz. Su aplicación en el jardín o en plantas de interior demuestra diferentes beneficios y ayuda, sobre todo, en épocas donde el clima actúa en altas temperaturas. Su uso no altera el medio ambiente ni afecta el desarrollo del jardín.

Qué beneficios aporta el agua de arroz en el cuidado de las plantas

El agua de arroz contiene almidón, pequeñas cantidades de minerales y vitamina B que son aprovechadas por la tierra y las raíces.

  • Estos 3 componentes actúan como nutrientes adicionales que favorecen la fotosíntesis y ayudan a que las plantas mantengan un aspecto saludable a lo largo del tiempo.
  • Uno de los efectos más destacados es el estímulo al crecimiento de microorganismos beneficiosos en el suelo. Estos organismos colaboran en la descomposición de la materia orgánica y facilitan que las raíces absorban nutrientes con mayor facilidad.
  • Al mismo tiempo, la presencia de almidón mejora la retención de humedad en la tierra evitando que se seque demasiado rápido.
  • Además este líquido es capaz de ayudar a que las hojas se vean más brillantes y a que los tallos adquieran firmeza.

Cabe aclarar que no sustituye a un fertilizante completo pero sí representa un complemento natural y económico que puede aplicarse sin riesgos siempre que no se abuse de la cantidad y se mantenga un uso moderado.

Cómo aplicar el agua de arroz de manera correcta en el jardín

Para aprovechar todos sus beneficios es importante utilizar agua de arroz sin sal ni aceites añadidos.

  • Por eso, lo ideal es reservar una parte del líquido luego del primer enjuague o de la cocción cuando no se condimenta. Una vez frío, podemos derramarlo directamente sobre la tierra de las macetas o del jardín.
  • A su vez, el sitio Healthline recomienda aplicar esta técnica una o dos veces por semana alternando con el riego habitual de agua común.
  • De esta forma se evita la acumulación excesiva de almidón que podría afectar el drenaje o atraer insectos indeseados. El equilibrio es un punto clave para obtener buenos resultados en el desarrollo de las plantas.
El agua de arroz es una de las tantas ideas sencillas que en lugar de desperdiciarse puede convertirse en un complemento nutritivo para las plantas. Gracias a sus componentes naturales, las raíces pueden fortalecerse fortalecen raíces y sus hojas pueden verse con mayor vitalidad en épocas donde los rayos del Sol dañan cualquier tipo de especie.

