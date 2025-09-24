Cómo hacer el repelente natural más efectivo contra plagas en las plantas con solo 1 ingrediente

El ajo es un ingrediente infaltable en la cocina argentina, pero no solo sirve para darle sabor a las comidas sino también puede convertirse en un gran aliado del jardín . Desde hace décadas se lo utiliza como repelente natural contra plagas , y es una gran alternativa a los pesticidas químicos.

La clave está en sus compuestos sulfurosos, que generan un aroma fuerte capaz de ahuyentar insectos sin dañar el ambiente ni la salud de las plantas. Uno de los principales atractivos del ajo es que se trata de un recurso económico , fácil de conseguir y totalmente natural.

A diferencia de los productos químicos, no contamina el suelo ni el agua, y tampoco afecta a los polinizadores como abejas o mariposas, fundamentales para que tu jardín prospere.

Las plantas pueden tener un beneficio extra para su crecimiento saludable a través de las cáscaras y así evitar un poco los fertilizantes fuertes.

Además, el ajo puede aplicarse en huertas familiares, macetas en balcones, patios pequeños o jardines grandes, lo que lo convierte en un método versátil y al alcance de cualquiera.

El ajo es especialmente eficaz contra pulgones, ácaros, mosca blanca y orugas pequeñas que suelen atacar hortalizas, frutales y plantas ornamentales. También ayuda a mantener alejados caracoles y babosas si se aplica correctamente alrededor de la base de las plantas.

Su olor intenso es lo que incomoda a estas plagas, generando un “escudo” que protege hojas, tallos y flores. Es importante aclarar que no las elimina por completo, pero sí reduce su presencia de forma significativa, evitando que causen daños graves.

Ingredientes para el repelente natural

5 a 6 dientes de ajo

1 litro de agua

1 cucharadita de jabón neutro rallado (opcional, para que se adhiera mejor a las hojas)

Cómo preparar el repelente contra plagas

Pelá los dientes de ajo y trituralos bien. Colocalos en una olla con el agua y herví durante 15 minutos. Dejá enfriar y colá la mezcla. Si querés que se adhiera mejor a las hojas, sumá el jabón neutro rallado y mezclá bien. Pasá el líquido a un rociador y aplicalo directamente sobre hojas y tallos afectados. Este preparado se puede usar una vez por semana o después de lluvias fuertes. Conviene aplicarlo al atardecer para evitar que el sol directo queme las hojas húmedas. Control biológico de plagas 2.png

Precauciones y recomendaciones

No uses la mezcla en exceso, ya que un aroma demasiado fuerte puede también incomodar a algunos insectos benéficos.

Probá primero en una pequeña parte de la planta para asegurarte de que no genere manchas en las hojas.

Siempre aplicá al atardecer o en días nublados para evitar daños por el sol.

Plantar ajo para proteger otros cultivos

Además de usarse como spray, el ajo también puede plantarse entre hortalizas y flores para actuar como repelente de manera natural. Colocar algunos dientes en la tierra, intercalados con las plantas, crea una barrera que incomoda a los insectos sin necesidad de pulverizar nada. Este método es muy práctico para proteger cultivos de tomates, pimientos, lechugas y rosas, que suelen ser atacados por plagas frecuentes.