La planta que ahuyenta cucarachas y se consigue en cualquier vivero

Descubrí cómo esta opción natural protege tu jardín con jardinería sustentable y plantas que mantienen lejos a las cucarachas sin esfuerzo.

Menta en tu jardín: jardinería fácil con plantas que repelen cucarachas.

Lo mejor es que no hace falta recurrir a productos químicos costosos. Este recurso está al alcance de todos y podés conseguirlo en cualquier vivero de tu barrio. Así, además de decorar tu jardín, te asegurás de mantenerlo libre de plagas que ponen en riesgo la salud y la armonía de tu hogar.

image

El secreto está en la menta

La respuesta es simple: la menta. Esta hierba aromática, reconocida por su frescura y versatilidad culinaria, tiene un efecto que muchas veces pasa desapercibido: actúa como barrera natural contra cucarachas. Estudios de la Universidad de Nueva Delhi comprobaron que los aceites esenciales de la menta contienen mentol y pulegona, compuestos que interfieren en los receptores de las cucarachas, haciéndolas huir de los lugares donde la perciben.

En jardinería, la menta es valorada no solo por su resistencia, sino porque puede cultivarse en macetas, en tierra directa o incluso en botellas recicladas. Eso la convierte en una de las plantas más accesibles y funcionales para quienes buscan soluciones rápidas y naturales. Además, su aroma fresco no solo repele insectos, sino que también perfuma todo el entorno, transformando el jardín en un espacio agradable.

image

Cómo usar la menta para repeler cucarachas en tu hogar o jardín

El método es sencillo y económico. Solo necesitás colocar varias macetas de menta en las zonas más vulnerables: cocinas abiertas al patio, galerías o rincones húmedos del jardín. También podés preparar infusiones concentradas con sus hojas y rociarlas en zócalos o rendijas donde suelen esconderse las cucarachas.

La clave en esta práctica de jardinería es mantener la planta bien hidratada y podarla con frecuencia, ya que cuanto más activa esté, más intenso será su aroma. Al mismo tiempo, podrás aprovechar sus hojas frescas para preparar infusiones, postres o simplemente como decoración en la mesa.

De esta manera, una de las plantas más comunes y económicas se convierte en una defensa eficaz contra plagas, sin dañar el ambiente y mejorando la calidad del aire. Apostar por la menta es sumar belleza, frescura y protección natural al jardín.

