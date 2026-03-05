5 de marzo de 2026 - 17:36

No las tires, se pueden reciclar: cómo usar las cáscaras de banana como fertilizante para tus plantas

Las cáscaras de banana forman parte de los abonos naturales que favorecen la actividad microbiana y mejoran la calidad de la tierra.

cáscaras de banana en la tierra
Por Redacción

Las cáscaras de banana suelen terminar en la basura después de consumir la fruta. Muchas personas las descartan sin saber que contienen nutrientes valiosos para el suelo. Este residuo orgánico se puede reciclar como fertilizante natural para macetas, huertas y árboles.

Leé además

no la tires, se puede reciclar: por que usar polenta puede ser clave para el cuidado de tus plantas

No la tires, se puede reciclar: por qué usar polenta puede ser clave para el cuidado de tus plantas

Por Redacción
Cómo reciclar el papel aluminio usado y poder ahorrar dinero.

Para reciclar sin gastar de más: el truco del papel aluminio para deshacerte del mal olor en tu baño

Por Redacción
Meter cáscaras de banana en las macetas mirá por qué se recomienda y para qué sirve (3)
Este residuo org&aacute;nico se puede reciclar como fertilizante natural para macetas, huertas y &aacute;rboles.

Este residuo orgánico se puede reciclar como fertilizante natural para macetas, huertas y árboles.

Incorporar restos orgánicos al suelo permite enriquecer el sustrato sin recurrir a productos industriales. Las cáscaras de banana forman parte de los abonos naturales que favorecen la actividad microbiana y mejoran la calidad de la tierra. Cuando se descomponen liberan minerales esenciales que fortalecen las plantas y contribuyen a su desarrollo.

Entre los principales aportes de la cáscara se encuentran minerales fundamentales para el crecimiento vegetal.

las cáscaras de banana suelen terminar en la basura

Nutrientes que aportan las cáscaras de banana

El valor de este residuo orgánico se explica por su composición rica en minerales.

- Fósforo y potasio: impulsan el desarrollo de raíces fuertes y promueven la floración.

- Calcio: fortalece la estructura celular y aumenta la resistencia natural de la planta.

- Magnesio: interviene en la fotosíntesis y mejora la intensidad del color de las hojas.

Estos nutrientes se liberan lentamente cuando la materia orgánica se degrada en el suelo.

Jardin
Jardín, jardinería y plantas aprovechan cáscaras de banana como fertilizante natural

Jardín, jardinería y plantas aprovechan cáscaras de banana como fertilizante natural

Formas de reciclar las cáscaras de banana como abono

Existen distintos métodos para aprovechar sus propiedades en la jardinería doméstica.

Infusión nutritiva

Cortar entre dos y cinco cáscaras y hervirlas en un litro o un litro y medio de agua durante 10 a 15 minutos. Dejar enfriar la preparación, colarla y aplicar el líquido sobre el sustrato cada dos semanas.

Aplicación directa en el suelo

Picar las cáscaras en trozos pequeños y enterrarlas a unos cinco centímetros de profundidad alrededor de la planta. Con el paso del tiempo se descomponen y liberan sus nutrientes de manera gradual.

Preparado fermentado

Colocar las cáscaras en un frasco, cubrirlas con agua y tapar con un paño. Dejar reposar durante siete días. Luego procesar la mezcla, diluirla con agua y aplicar el líquido en la base de las plantas.

Incorporación al compost

Añadir las cáscaras a la compostera para enriquecer el abono con potasio, fósforo y calcio. Conviene esperar a que el material orgánico se desintegre por completo antes de usarlo en la tierra, lo que evita olores y mejora la calidad del fertilizante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si te sobro vinagre no lo tires, se puede reciclar: como usarlo para recuperar tus brochas de maquillaje

Si te sobró vinagre no lo tires, se puede reciclar: cómo usarlo para recuperar tus brochas de maquillaje

Por Redacción
Lavarse las manos con una mezcla de café y azúcar tiene un significado práctico para esa zona de la piel.

Reciclar el vinagre y la sal: por qué los expertos recomiendan usarlos para mejorar la salud de tu piel

Por Redacción
El truco para que tus sartenes se vena como nuevas.

No lo tires, es un tesoro: el único material que necesitás reciclar para recuperar el brillo de tus sartenes

Por Redacción
Con este método, las superficies quedan limpias, protegidas y sin manchas visibles.

Reciclar las velas usadas para limpiar tu casa: el truco inédito que los expertos recomiendan

Por Redacción