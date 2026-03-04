Si te sobró vinagre no lo tires, se puede reciclar: cómo usarlo para recuperar tus brochas de maquillaje

Las brochas de maquillaje acumulan restos de base, corrector, polvo y grasa con el uso frecuente. Esa acumulación favorece la proliferación de bacterias que pueden afectar la piel. La limpieza regular resulta clave para prevenir irritaciones y conservar la calidad de las herramientas. Entre una de las alternativas para reciclar se encuentra el uso de vinagre con agua.
El vinagre posee propiedades desinfectantes y desengrasantes suaves. Al combinarlo con agua tibia se obtiene una solución capaz de eliminar bacterias superficiales, reducir residuos visibles de maquillaje y neutralizar olores. Este procedimiento no reemplaza a los limpiadores específicos ni al lavado con jabón neutro, pero funciona como refuerzo cuando se busca una desinfección rápida.
Para qué sirve reciclar el vinagre
La solución ayuda a remover suciedad ligera adherida a las cerdas y contribuye a disminuir la carga bacteriana acumulada. También prolonga la vida útil de las brochas cuando se aplica con moderación y de forma correcta. Mantener las herramientas limpias reduce la aparición de granitos, irritaciones y reacciones cutáneas, especialmente en pieles sensibles.
Paso a paso para aplicarlo de forma segura
- Primero se deben mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua tibia en un recipiente.
- Luego se sumergen únicamente las cerdas, evitando que el líquido alcance el mango o la virola metálica, ya que la humedad puede debilitar el pegamento interno.
- El contacto no debe superar los cinco minutos.
- Después se enjuaga con abundante agua tibia hasta eliminar cualquier resto de olor. Finalmente se dejan secar en posición horizontal sobre una toalla para evitar filtraciones hacia el interior.
Ventajas y precauciones
El método resulta accesible, no requiere productos específicos y permite una desinfección superficial eficaz. Sin embargo, existen cuidados importantes.
- No conviene dejar las brochas en remojo por períodos prolongados, porque el ácido acético puede dañar las fibras.
- Tampoco se recomienda su uso frecuente en cerdas naturales, ya que puede resecarlas.
- El enjuague debe ser exhaustivo para evitar que el olor persista.
La limpieza profunda con jabón neutro o productos especializados sigue siendo necesaria para retirar residuos grasos como bases líquidas y correctores.
Frecuencia recomendada
Las brochas utilizadas para base y corrector deberían lavarse al menos una vez por semana. Las de polvo o rubor pueden higienizarse cada diez o quince días. La desinfección con vinagre funciona como complemento ocasional dentro de esa rutina.