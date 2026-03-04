Si te sobró vinagre no lo tires, se puede reciclar: cómo usarlo para recuperar tus brochas de maquillaje

Las brochas de maquillaje acumulan restos de base, corrector, polvo y grasa con el uso frecuente. Esa acumulación favorece la proliferación de bacterias que pueden afectar la piel. La limpieza regular resulta clave para prevenir irritaciones y conservar la calidad de las herramientas. Entre una de las alternativas para reciclar se encuentra el uso de vinagre con agua.

El vinagre posee propiedades desinfectantes y desengrasantes suaves. Al combinarlo con agua tibia se obtiene una solución capaz de eliminar bacterias superficiales, reducir residuos visibles de maquillaje y neutralizar olores. Este procedimiento no reemplaza a los limpiadores específicos ni al lavado con jabón neutro, pero funciona como refuerzo cuando se busca una desinfección rápida.

Reciclar el maquillaje fomenta un consumo más consiente dentro de casa.

La solución ayuda a remover suciedad ligera adherida a las cerdas y contribuye a disminuir la carga bacteriana acumulada. También prolonga la vida útil de las brochas cuando se aplica con moderación y de forma correcta. Mantener las herramientas limpias reduce la aparición de granitos, irritaciones y reacciones cutáneas, especialmente en pieles sensibles.

- Primero se deben mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua tibia en un recipiente.

- Luego se sumergen únicamente las cerdas , evitando que el líquido alcance el mango o la virola metálica, ya que la humedad puede debilitar el pegamento interno.

- El contacto no debe superar los cinco minutos.

- Después se enjuaga con abundante agua tibia hasta eliminar cualquier resto de olor. Finalmente se dejan secar en posición horizontal sobre una toalla para evitar filtraciones hacia el interior.

Ventajas y precauciones

El método resulta accesible, no requiere productos específicos y permite una desinfección superficial eficaz. Sin embargo, existen cuidados importantes.

- No conviene dejar las brochas en remojo por períodos prolongados, porque el ácido acético puede dañar las fibras.

- Tampoco se recomienda su uso frecuente en cerdas naturales, ya que puede resecarlas.

- El enjuague debe ser exhaustivo para evitar que el olor persista.

La limpieza profunda con jabón neutro o productos especializados sigue siendo necesaria para retirar residuos grasos como bases líquidas y correctores.

Reciclar maquillaje Pexels

Frecuencia recomendada

Las brochas utilizadas para base y corrector deberían lavarse al menos una vez por semana. Las de polvo o rubor pueden higienizarse cada diez o quince días. La desinfección con vinagre funciona como complemento ocasional dentro de esa rutina.