Prepará tu jardín este otoño: 5 plantas y arbustos que podrés plantar en marzo y florecerán en el año

Marzo marca un momento clave para el jardín en gran parte de la Argentina. Con el final del verano y el comienzo del otoño, las temperaturas empiezan a bajar y el suelo todavía conserva el calor acumulado de los meses anteriores.

Esa combinación favorece el desarrollo de raíces nuevas y permite que muchas plantas se establezcan con más facilidad antes de la llegada del frío.

Por eso, este mes es una oportunidad ideal para sumar especies ornamentales que florecerán en distintas épocas del año o que aportarán estructura y color al espacio verde. Algunos arbustos y trepadoras, además, aprovechan este período para adaptarse mejor al terreno.

Planificar el jardín en marzo permite adelantarse a la nueva temporada. Con algunas decisiones simples y la elección adecuada de especies, el espacio verde puede transformarse en un lugar lleno de flores, aromas y color durante gran parte del año.

Cinco plantas que se pueden incorporar al jardín en marzo y cómo proceder con cada una 1-Rosales Los rosales son uno de los clásicos de los jardines argentinos y marzo es un buen momento para plantar ejemplares nuevos.

El suelo todavía mantiene temperatura templada, lo que facilita que las raíces comiencen a desarrollarse antes del invierno.

Para plantarlos conviene elegir un lugar con buena exposición al sol, al menos seis horas diarias. Se recomienda cavar un pozo amplio, mezclar la tierra con compost o materia orgánica y colocar el rosal asegurándose de que el injerto quede apenas por encima del nivel del suelo.

Después se cubre con tierra suelta y se riega de manera abundante para asentar el sustrato. poda de rosas En poco tiempo, los rosales pueden recuperar vida, perfume y color dentro del jardín con los pasos esenciales. WEB 2-Lavanda ornamental La lavanda es una de las plantas más elegidas en jardines de bajo mantenimiento. Resiste bien el sol, tolera períodos de sequía y aporta aroma y color durante gran parte del año.

Para plantarla en marzo se debe elegir un sector muy luminoso y con suelo bien drenado.

No tolera los excesos de agua, por lo que conviene evitar terrenos demasiado compactos. Se hace un hoyo del tamaño del pan de raíces, se coloca la planta y se rellena con tierra mezclada con arena o grava para mejorar el drenaje.

Luego se riega suavemente. Una vez establecida, la lavanda requiere pocos cuidados. lavanda.jpg La lavanda no solo perfuma el hogar, sino que también es eficaz como repelente natural. Web 3-Santa Rita (buganvilla) La Santa Rita, también conocida como buganvilla, es una trepadora muy valorada por su color intenso.

En regiones cálidas de Argentina, marzo todavía permite plantarla sin problemas.

Lo ideal es ubicarla en un lugar con mucho sol y cerca de una pared, pérgola o estructura donde pueda trepar.

Se debe preparar un pozo amplio, incorporar materia orgánica y colocar la planta con cuidado para no dañar las raíces. Después se riega bien y se guía el crecimiento hacia el soporte elegido.

Con el tiempo se convertirá en un punto muy llamativo del jardín. Planta Santa Rita La planta que atrae la buena suerte 4-Hortensias Las hortensias son arbustos ornamentales que se destacan por sus grandes flores. En marzo se pueden trasplantar o dividir ejemplares existentes para multiplicarlos.

Para hacerlo, primero se riega bien la planta el día anterior. Luego se retira del suelo o de la maceta con cuidado y se separa el cepellón en dos o más partes, procurando que cada una conserve raíces y brotes.

Cada división se planta en un hoyo preparado con tierra rica en materia orgánica. Prefieren lugares con buena luz pero protegidos del sol fuerte de la tarde. hortensias 5-Jazmín El jazmín es una de las plantas más apreciadas por su perfume y su valor ornamental.

Si el calor intenso del verano ya pasó, marzo se vuelve un momento adecuado para plantarlo en el jardín.

Conviene ubicarlo en un lugar con sol o semisombra y con suelo fértil. Se prepara un pozo profundo, se incorpora compost y se coloca la planta cuidando que las raíces queden bien cubiertas. Luego se riega de manera abundante.

Si se trata de una variedad trepadora, también es recomendable instalar un soporte para guiar su crecimiento. jazmín