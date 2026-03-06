Prepará tu jardín este otoño: 5 plantas y arbustos que podrés plantar en marzo y florecerán en el año

Marzo marca un momento clave para el jardín en gran parte de la Argentina. Con el final del verano y el comienzo del otoño, las temperaturas empiezan a bajar y el suelo todavía conserva el calor acumulado de los meses anteriores.
Esa combinación favorece el desarrollo de raíces nuevas y permite que muchas plantas se establezcan con más facilidad antes de la llegada del frío.
Por eso, este mes es una oportunidad ideal para sumar especies ornamentales que florecerán en distintas épocas del año o que aportarán estructura y color al espacio verde. Algunos arbustos y trepadoras, además, aprovechan este período para adaptarse mejor al terreno.
Planificar el jardín en marzo permite adelantarse a la nueva temporada. Con algunas decisiones simples y la elección adecuada de especies, el espacio verde puede transformarse en un lugar lleno de flores, aromas y color durante gran parte del año.