20 de abril de 2026 - 19:35

Por qué las malas hierbas del césped deben eliminarse en otoño: sin herbicidas y con un ingrediente barato

Jardinería. Un ingrediente barato que sobra en cualquier hogar puede ser la solución definitiva para tener el césped libre de malezas, comenzando en otoño.

Un ingrediente económico intenta mejorar la densidad y el aspecto general del césped.

Un ingrediente económico intenta mejorar la densidad y el aspecto general del césped.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Hay algo que en el jardín se descubre tarde: la batalla contra las malezas no se gana en primavera, cuando ya brotaron. Se gana en otoño, cuando el suelo todavía guarda el calor del verano y el césped está en su momento más vulnerable. Lo más sorprendente es que el arma más efectiva probablemente ya la tenés en casa.

Leé además

las cascaras de papa no las tires, tenes un tesoro en casa: los 4 usos para darles una nueva vida

Las cáscaras de papa no las tires, tenés un tesoro en casa: los 4 usos para darles una nueva vida

Por Ignacio Alvarado
Las dos ideas logran un resultado funcional pero también estético.

Los platos viejos no los tires, son un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Por Lucas Vasquez

No hará falta gastar en productos químicos ni en costosos tratamientos profesionales. Existe un método sencillo, económico y completamente natural que, aplicado correctamente durante el otoño, puede evitar que las malezas vuelvan a aparecer cuando lleguen los primeros días cálidos. El secreto está en entender cómo funciona el ciclo de estas plantas y actuar antes de que sea demasiado tarde.

cuidado del césped
la ceniza de madera es una herramienta accesible y sustentable que aporta niveles de potasio.

la ceniza de madera es una herramienta accesible y sustentable que aporta niveles de potasio.

Por qué el otoño cambia las reglas del juego en la fortaleza del césped

Las malezas, al igual que cualquier planta, dependen de la luz solar para germinar y crecer. Durante el otoño, muchas de ellas entran en una fase de latencia, pero sus semillas permanecen activas en el suelo, listas para brotar con el calor de la primavera. Intervenir en esta etapa es mucho más eficiente que hacerlo después.

Una de las estrategias más efectivas es ajustar la altura del corte del césped

Mantenerlo a no menos de cuatro centímetros permite que el pasto cubra y ensombre el suelo, privando a las semillas de maleza de la luz que necesitan para germinar. Además, cortar con frecuencia (al menos una vez por semana mientras las condiciones lo permitan) agota progresivamente a las plantas invasoras que ya están presentes, debilitándolas hasta que se secan de forma natural.

cuidado del césped
La ceniza no necesita ningún producto químico adicional.

La ceniza no necesita ningún producto químico adicional.

Las cenizas de madera: el ingrediente barato que pocos conocen

Aquí entra el protagonista de esta nota. Aplicar cenizas de madera en otoño tiene efectos específicos sobre las malezas, ya que las bajas temperaturas y la mayor humedad de la estación pueden potenciar su acción inhibidora.

¿Cómo funciona?

La ceniza de madera presenta propiedades similares a las del cal, y su principal beneficio radica en su alta alcalinidad, que eleva el pH del suelo. Muchas malezas prosperan en suelos ácidos; al modificar ese equilibrio, su capacidad de rebrotar disminuye notablemente.

El procedimiento es simple

  • Solo hay que esparcir ceniza de madera de forma regular sobre las zonas afectadas durante el otoño. Para aplicarla correctamente, conviene hacerlo sobre suelo húmedo y de manera uniforme, evitando los días de viento para que las partículas finas no se dispersen.
  • Para la Real Sociedad de Horticultura, también es importante no excederse en la cantidad: la dosis recomendada no supera los 7-9 kilos por cada 300 metros cuadrados al año. Antes de usarla, especialmente si el jardín tiene plantas que prefieren suelos ácidos como azaleas o arándanos, conviene hacer una prueba de pH del suelo.
cuidado del césped

El otoño no es el final de la temporada de jardinería: es el comienzo de la próxima. Actuar sobre las malezas antes de que el frío llegue, combinando una técnica de corte adecuada con el uso inteligente de cenizas de madera, puede marcar una diferencia enorme en la salud del césped durante la primavera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si tenes un dispenser viejo de jabon, tenes un tesoro: por que y como reciclarlo con esta maravillosa idea

Si tenés un dispenser viejo de jabón, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlo con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
El truco cambia la forma en que se ejerce la fuerza para atornillar.

No es para colgar: cuál es el truco oculto del agujero del mango del destornillador

Por Lucas Vasquez
La esponja necesita un hábito de higiene confiable para no acumular bacterias.

La esponja está llena de bacterias: un microbiólogo explica cómo se limpia y que puede reemplazarla

Por Redacción Por Las Redes
Estos pequeños consejos, aplicados de forma constante, permiten atravesar el otoño con mayor vitalidad y bienestar.

6 consejos sencillos para tener energía en otoño: son importantes al inicio del día y a cualquier edad

Por Redacción Por Las Redes