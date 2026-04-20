Por qué las malas hierbas del césped deben eliminarse en otoño: sin herbicidas y con un ingrediente barato

Hay algo que en el jardín se descubre tarde: la batalla contra las malezas no se gana en primavera, cuando ya brotaron. Se gana en otoño, cuando el suelo todavía guarda el calor del verano y el césped está en su momento más vulnerable . Lo más sorprendente es que el arma más efectiva probablemente ya la tenés en casa.

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No hará falta gastar en productos químicos ni en costosos tratamientos profesionales. Existe un método sencillo, económico y completamente natural que, aplicado correctamente durante el otoño, puede evitar que las malezas vuelvan a aparecer cuando lleguen los primeros días cálidos. El secreto está en entender cómo funciona el ciclo de estas plantas y actuar antes de que sea demasiado tarde.

la ceniza de madera es una herramienta accesible y sustentable que aporta niveles de potasio.

Las malezas, al igual que cualquier planta, dependen de la luz solar para germinar y crecer. Durante el otoño, muchas de ellas entran en una fase de latencia, pero sus semillas permanecen activas en el suelo, listas para brotar con el calor de la primavera. Intervenir en esta etapa es mucho más eficiente que hacerlo después.

Mantenerlo a no menos de cuatro centímetros permite que el pasto cubra y ensombre el suelo, privando a las semillas de maleza de la luz que necesitan para germinar. Además, cortar con frecuencia (al menos una vez por semana mientras las condiciones lo permitan) agota progresivamente a las plantas invasoras que ya están presentes, debilitándolas hasta que se secan de forma natural.

cuidado del césped La ceniza no necesita ningún producto químico adicional. WEB

Las cenizas de madera: el ingrediente barato que pocos conocen

Aquí entra el protagonista de esta nota. Aplicar cenizas de madera en otoño tiene efectos específicos sobre las malezas, ya que las bajas temperaturas y la mayor humedad de la estación pueden potenciar su acción inhibidora.

¿Cómo funciona?

La ceniza de madera presenta propiedades similares a las del cal, y su principal beneficio radica en su alta alcalinidad, que eleva el pH del suelo. Muchas malezas prosperan en suelos ácidos; al modificar ese equilibrio, su capacidad de rebrotar disminuye notablemente.

El procedimiento es simple

Solo hay que esparcir ceniza de madera de forma regular sobre las zonas afectadas durante el otoño. Para aplicarla correctamente, conviene hacerlo sobre suelo húmedo y de manera uniforme, evitando los días de viento para que las partículas finas no se dispersen.

de madera de forma regular sobre las durante el otoño. Para aplicarla correctamente, conviene hacerlo sobre y de manera uniforme, evitando los días de viento para que las finas no se dispersen. Para la Real Sociedad de Horticultura, también es importante no excederse en la cantidad: la dosis recomendada no supera los 7-9 kilos por cada 300 metros cuadrados al año. Antes de usarla, especialmente si el jardín tiene plantas que prefieren suelos ácidos como azaleas o arándanos, conviene hacer una prueba de pH del suelo.

cuidado del césped WEB

El otoño no es el final de la temporada de jardinería: es el comienzo de la próxima. Actuar sobre las malezas antes de que el frío llegue, combinando una técnica de corte adecuada con el uso inteligente de cenizas de madera, puede marcar una diferencia enorme en la salud del césped durante la primavera.