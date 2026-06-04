4 de junio de 2026 - 19:00

No tires las semillas de la mandarina: hacé crecer una planta hermosa en pocos pasos en junio

En invierno, las semillas pueden germinar si se mantienen en un lugar cálido, con humedad controlada y buena luz.

No tires las semillas de la mandarina hacé crecer una planta hermosa en pocos pasos en junio (1)
Por Andrés Aguilera

Las semillas de mandarina no tienen por qué terminar en la basura. Con paciencia, pueden convertirse en una planta decorativa de hojas brillantes y aroma cítrico. En junio, cuando hace frío, la clave está en germinarlas en interior y con temperatura estable. Hay que tener una expectativa realista: una planta nacida de semilla puede tardar años en dar frutos y no siempre produce mandarinas iguales a la fruta original.

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Materiales necesarios

  • Semillas de mandarina frescas.
  • Servilleta o papel absorbente.
  • Bolsa hermética o recipiente con tapa.
  • Maceta chica con agujeros.
  • Sustrato liviano y con buen drenaje.
  • Agua.

Paso a paso para germinarlas

  • Retirá las semillas de una mandarina madura.
  • Lavalas para sacar restos de pulpa.
  • Elegí las semillas más grandes y firmes.
  • Colocalas sobre una servilleta húmeda, no empapada.
  • Guardalas en una bolsa o recipiente apenas cerrado.
  • Dejalas en un lugar cálido de la casa.
  • Revisá cada dos o tres días que no se sequen ni tengan moho.
  • Cuando aparezca una raíz, pasalas a una maceta chica.
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Cómo plantarlas en maceta

La Universidad de California recomienda plantar semillas de cítricos aproximadamente a media pulgada de profundidad y mantener el sustrato húmedo, pero no encharcado.

Después de plantar, la maceta debe quedar en un lugar luminoso y protegido del frío. En invierno argentino, lo mejor es cerca de una ventana con buena luz.

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Qué cuidados necesita

Los cítricos necesitan mucha luz. La Universidad de Illinois indica que, en interior, las plantas cítricas requieren al menos 6 horas de sol directo por día, idealmente más.

También es importante no regar de más. El sustrato debe secar apenas entre riegos para evitar raíces podridas.

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