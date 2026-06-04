Las semillas de mandarina no tienen por qué terminar en la basura. Con paciencia, pueden convertirse en una planta decorativa de hojas brillantes y aroma cítrico. En junio , cuando hace frío, la clave está en germinarlas en interior y con temperatura estable. Hay que tener una expectativa realista: una planta nacida de semilla puede tardar años en dar frutos y no siempre produce mandarinas iguales a la fruta original.

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No tires las semillas de la mandarina hacé crecer una planta hermosa en pocos pasos en junio (3)

La Universidad de California recomienda plantar semillas de cítricos aproximadamente a media pulgada de profundidad y mantener el sustrato húmedo, pero no encharcado.

Después de plantar, la maceta debe quedar en un lugar luminoso y protegido del frío. En invierno argentino, lo mejor es cerca de una ventana con buena luz.

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Qué cuidados necesita

Los cítricos necesitan mucha luz. La Universidad de Illinois indica que, en interior, las plantas cítricas requieren al menos 6 horas de sol directo por día, idealmente más.

También es importante no regar de más. El sustrato debe secar apenas entre riegos para evitar raíces podridas.