20 de julio de 2026 - 13:50

Los expertos coinciden: los tomates perdieron su sabor debido a la aparición de nuevas variedades que no son las tradicionales

Las variedades híbridas actuales priorizan la resistencia al transporte y la durabilidad en góndola, sacrificando la luz solar necesaria para producir dulzor natural.

Los tomates estan cambiando su sabor, según expertos.&nbsp;

Los tomates estan cambiando su sabor, según expertos. 

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Por Sofía Serelli

El tomate comercial está perdiendo su identidad gustativa debido a la selección genética orientada a la logística, según expertos. Productores y especialistas en gastronomía confirman que las variedades híbridas modernas se diseñan para resistir traslados largos y durar más tiempo en las estanterías, relegando la producción de compuestos aromáticos y azúcares.

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La industria ha sustituido las semillas tradicionales por cruces controlados que buscan uniformidad estética. Estos frutos presentan una piel más resistente y un color rojo intenso, pero carecen de la intensidad sensorial de los cultivos antiguos que maduraban bajo exposición solar directa en su época natural.

El impacto del cultivo en invernadero y el almacenamiento en frío

La producción durante todo el año requiere el uso de estufas e invernaderos que limitan la síntesis de azúcares naturales. Al no recibir la luz solar del verano o el otoño, el fruto no desarrolla los aromas característicos y resulta en un producto insípido para el consumidor final.

La cadena de distribución agrava el problema al retirar los frutos de la planta antes de su maduración completa. Para evitar pérdidas, los tomates se guardan en cámaras frigoríficas, una práctica que altera permanentemente los compuestos responsables del aroma y reduce la percepción de la dulzura natural.

La apariencia perfecta suele ser una señal de alerta para los expertos:

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