¿Es malo dejar la notebook conectada al cargador todo el tiempo? Esto es lo que ocurre con la batería, según expertos

Dejar la notebook enchufada durante toda la jornada laboral o incluso varios días seguidos es una práctica cada vez más común, especialmente entre quienes trabajan desde casa, estudian de forma remota o utilizan la computadora como una estación fija de trabajo.

Por Redacción Por Las Redes

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Durante años existió la creencia de que mantener el equipo conectado permanentemente podía "arruinar" la batería . Sin embargo, los especialistas explican que esa afirmación no es del todo correcta. Aunque dejar la laptop enchufada no provoca un daño inmediato, sí puede acelerar el desgaste natural de la batería si esa situación se mantiene durante meses o años.

Las laptops actuales utilizan baterías de ion de litio, una tecnología mucho más eficiente que las generaciones anteriores y diseñada para soportar cientos de ciclos de carga.

Según especialistas consultados por BBC Mundo y diversos análisis técnicos sobre almacenamiento energético, mantener una computadora conectada a la corriente eléctrica es c ompletamente seguro desde el punto de vista del funcionamiento del equipo. La laptop no dejará de funcionar ni sufrirá una avería simplemente por permanecer enchufada.

Durante mucho tiempo se recomendó descargar la batería por completo antes de volver a cargarla.

Esa práctica era válida para antiguas baterías de níquel-cadmio, que sufrían el llamado "efecto memoria". Sin embargo, las baterías de ion de litio utilizadas actualmente funcionan de manera diferente.

Hoy los expertos coinciden en que descargar completamente la batería de forma habitual no aporta beneficios y, por el contrario, puede reducir su vida útil.

La recomendación actual consiste en mantener niveles de carga moderados y evitar tanto las descargas profundas como mantener la batería permanentemente al máximo de su capacidad.

Los tres factores que más aceleran el desgaste de una batería

Especialistas en tecnología energética coinciden en que existen tres elementos que influyen directamente en la degradación de las baterías de las notebooks.

1. Mantener la batería siempre al 100%

Cuando una batería permanece continuamente completamente cargada, trabaja bajo un voltaje elevado durante muchas horas.

Ese estrés químico provoca una degradación progresiva de las celdas internas, reduciendo lentamente la cantidad de energía que pueden almacenar.

Aunque el usuario no note cambios inmediatos, con el tiempo la autonomía disminuye considerablemente.

2. Los microciclos de carga

Muchas personas creen que una laptop deja de cargar completamente una vez que alcanza el 100%.

En realidad, cuando permanece conectada, la batería realiza pequeños ciclos de descarga y recarga para mantenerse llena.

Cada uno de esos microciclos representa un desgaste mínimo, pero acumulados durante meses o años terminan contribuyendo al envejecimiento de la batería.

3. El calor, el principal enemigo

El calor es considerado por los especialistas como el factor más perjudicial para cualquier batería de ion de litio.

Si además de permanecer conectada la laptop ejecuta tareas exigentes como videojuegos, edición de video, modelado 3D, programación o múltiples aplicaciones abiertas al mismo tiempo, la temperatura interna aumenta considerablemente.

Cómo cuidar la batería para que dure más tiempo

Los fabricantes incorporan cada vez más funciones destinadas a reducir el desgaste de las baterías.

Muchas laptops incluyen opciones como Carga Inteligente, Battery Health, Battery Care o Límite de carga, que detienen automáticamente la carga alrededor del 80%.

Ese porcentaje es considerado uno de los niveles más saludables para conservar la batería durante largos períodos.

Además, los especialistas recomiendan adoptar algunos hábitos sencillos: