Un celular explotó mientras se cargaba en un auto y provocó un choque: una mujer resultó con quemaduras

El hecho ocurrió en Córdoba y tras la explosión del dispositivo, el conductor perdió el control del auto e impactó contra una alcantarilla.

Cargaba el celular en el auto, explotó y generó un choque: una mujer se encuentra gravemente herida

Un insólito accidente ocurrió en Córdoba, donde una mujer de 45 años sufrió graves quemaduras luego de que se explotara el teléfono celular que estaba cargando dentro de un auto, provocando un incendio y posterior choque del vehículo.

El hecho ocurrió el pasado domingo por la noche a la altura del kilómetro 7 en la ruta provincial E-53. La víctima viajaba como acompañante en el vehículo, cuando se produjo un incendio dentro de la cabina tras la explosión de un celular que estaba conectado a la carga.

Ante la explosión en el interior del auto, el conductor se desorientó y perdió el dominio del vehículo, que terminó despistando y chocando contra una alcantarilla de desagüe.

Como resultado del siniestro, la mujer tuvo que ser asistida por los servicios de emergencia y luego trasladada al Instituto del Quemado en Córdoba, donde permanece internada. Según indicaron, la mujer presenta quemaduras graves en gran parte de su cuerpo, además sufrió una severa afección en las vías aéreas producto del calor y el humo inhalado.

Por otro lado, el conductor fue derivado a otro hospital y se encuentra fuera de peligro pese a la magnitud del accidente.

Tras el hecho, las autoridades se encuentran investigando los motivos precisos que originaron el incendio dentro del auto, intentando establecer si el cargador era original o si existía alguna falla previa en la batería.