El hecho ocurrió alrededor de las 23 en la intersección de las calles Gutiérrez y Perú.

Le rompió un vidrio a un Mini Cooper para robar una campera en pleno Centro: lo detuvieorn

Un joven de 24 años fue detenido anoche en la Ciudad, acusado de romper el vidrio de un auto para sustraer una campera. La prenda fue recuperada y devuelta a su propietario.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 en la intersección de las calles Gutiérrez y Perú, cuando un llamado al 911 alertó que un grupo de personas tenía retenido a un hombre señalado como autor de un robo.

Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad Operativa Capital constataron que el sospechoso había dañado el vidrio trasero de un automóvil Mini Cooper para sustraer una campera que se encontraba en el interior del vehículo.

El detenido fue identificado como S.J.O., de 24 años. La campera fue recuperada en el procedimiento y restituida a su dueño.

Por disposición del Ayudante Fiscal de turno, se realizaron las actuaciones correspondientes. Además, personal de Policía Científica trabajó sobre el vehículo para relevar pruebas, mientras que el acusado quedó a disposición de la Justicia.