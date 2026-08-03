Cada vez más personas ponen una hoja de laurel dentro de la funda del celular: el inesperado motivo detrás de este ritual viral

Expertos en psicología señalan que, aunque no existe evidencia de efectos mágicos, el laurel en el celular funciona como un ancla mental que mejora la motivación.

Poner una hoja de lauren en la parte trasera del celular se volvió viral. Enterate por qué.

Miles de personas en redes sociales están colocando una hoja de laurel seca entre su teléfono y la funda protectora. Lo que comenzó como un video viral en TikTok se transformó en un ritual cotidiano para atraer prosperidad. Según los practicantes, el objeto actúa como un recordatorio constante de sus metas profesionales.

La tendencia se expandió por Instagram durante los últimos meses. Los usuarios introducen la hoja buscando que el amuleto abra nuevas oportunidades laborales. El celular fue elegido para este ritual porque concentra la mayor parte de los vínculos sociales y las posibilidades de éxito del individuo en la actualidad.

El efecto psicológico del ritual sobre la motivación personal Quienes realizan este gesto sostienen que la planta refuerza la intención diaria. Al ser el dispositivo que más se consulta durante la jornada, la presencia física del laurel sirve como un ancla visual. El uso de esta hierba no es nuevo, su asociación con la protección y el cumplimiento de metas proviene de la Antigüedad, donde en Grecia y Roma se coronaba a los vencedores con sus ramas.

Desde el ámbito científico se descarta cualquier propiedad mágica del vegetal sobre la realidad exterior. No existe evidencia de que la hoja atraiga riqueza por sí misma. Sin embargo, especialistas en psicología señalan que estos rituales poseen un valor real en el comportamiento. La práctica ayuda a ordenar prioridades y el valor reside en el significado subjetivo que cada persona le otorga al objeto.

¿Cómo se hace el ritual del laurel en el celular? Para que el ritual sea efectivo, los usuarios suelen elegir hojas secas en buen estado. En algunos casos, marcan el vegetal con fechas o palabras clave que representan sus anhelos más urgentes. Si la hoja se rompe o pierde su color original, la recomendación habitual es sustituirla por una nueva para mantener vigente el recordatorio de las metas personales.

La versatilidad de la práctica permite que no exista un formato rígido. Mientras algunos prefieren una sola hoja, otros optan por introducir varias o incluso escribir un deseo específico directamente sobre la superficie del laurel antes de colocarlo entre el teléfono y la carcasa. Este acto refuerza la persistencia en los proyectos diarios del individuo.