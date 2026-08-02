Un golden retriever nació durante la pandemia, desarrolló una extrema sensibilidad y necesita apoyo emocional de sus dueños

Aunque los perros suelen dar soporte a las personas, los dueños de Wally bromean con que ellos son el apoyo emocional de su mascota para gestionar su tristeza.

Wally, un golden retriever nacido en enero de 2021, personifica la sensibilidad de los animales criados bajo las restricciones del confinamiento por Covid. Sus dueños, Julia y Tom Kuch, observan diariamente cómo el animal procesa cada cambio ambiental con una intensidad particular, desde la partida de un invitado hasta el sonido de unas llaves.

La crianza de este ejemplar coincidió con un periodo donde sus cuidadores permanecieron constantemente en el hogar, eliminando las horas de soledad habituales para un cachorro en desarrollo. Esta presencia ininterrumpida durante sus primeros meses fortaleció un vínculo de seguridad que ahora resulta difícil de separar de su concepto de casa. Para Wally, los eventos cotidianos como un día lluvioso, el fin de una visita o la pérdida de un juguete se transforman en situaciones que requieren consuelo inmediato.

¿Cómo se manifiesta la sensibilidad extrema de Wally? Esta dependencia emocional llevó a sus dueños a bromear con que ellos se han convertido en el soporte psicológico del perro, revirtiendo la lógica tradicional de los animales de asistencia. El animal manifiesta su estado a través de señales físicas: orejas caídas, mirada melancólica y una búsqueda constante de contacto físico ante la inseguridad. Su cuenta de Instagram, @wally.meets.world, documenta estas situaciones diarias ante sus seguidores, mostrando reacciones como esperar en vano comida mientras sus dueños cocinan.

Científicamente, esta capacidad de percibir variaciones en el tono de voz y expresiones faciales responde a milenios de evolución conjunta entre especies, donde el cuidador humano es una fuente primaria de seguridad. Sin embargo, en el caso de este perro, la sensibilidad se extrema ante la partida de Tom, su humano favorito, cuya ausencia temporal el animal no logra comprender como un hecho pasajero. A pesar de su propia necesidad constante de contención, Wally también reacciona de forma protectora y busca el contacto cuando Julia atraviesa momentos difíciles o sufre alguna lesión.