Los chefs coinciden: "Poner un chorrito de vinagre en la sartén al freír los huevos mejora la textura"

No es solo para el huevo poché. Varios chefs profesionales proponen agregar un chorrito de vinagre al huevo frito para un mejor sabor y textura.

Cada chef tiene su propio estilo, pero algunos vienen aplicando este truco desde hace generaciones.

En la cocina, a veces los mejores resultados aparecen gracias a pequeños trucos que hacen la diferencia. Un simple cambio en la forma de preparar un plato puede mejorar la textura, el sabor y hasta la presentación, sin complicar la receta. Uno de los cambios más frecuente entre chefs es agregar unas gotas de vinagre al freír huevos.

La explicación tiene que ver con algo que se conoce desde hace tiempo en el mundo de la gastronomía: el vinagre acelera la coagulación de las claras de huevo, que es la razón por la que los huevos pochados mantienen mejor su forma en el agua. Para los huevos fritos, un chorrito de vinagre puede producir una superficie más lisa y pareja y yemas ligeramente más cremosas.

El vinagre favorece la compactación de la clara: acelera la coagulación de las proteínas y evita que se disperse por la sartén. WEB La explicación científica: qué le hace el ácido a la proteína El secreto está en un proceso llamado desnaturalización proteica. Los huevos son mayormente proteína, con la ovoalbúmina como componente principal de la clara. Cuando se aplica calor, esas proteínas se desdoblan y se recombinan, formando la estructura que reconocemos como huevo cocido. Este proceso ocurre naturalmente a medida que sube la temperatura, pero el vinagre lo acelera.

El ácido del vinagre acelera la coagulación de las claras, lo que hace que se compacten más rápido y con bordes más definidos, en lugar de dispersarse por toda la sartén. Investigaciones de universidades como la de Wellington confirman este efecto: el ácido fortalece las claras, ayudando a que los huevos se asienten más rápido y mantengan una textura más controlada.

El resultado son huevos revueltos más livianos y esponjosos, con pequeños bolsillos de aire que mejoran la textura general. WEB Cómo usarlo al freír huevos Un consultor en formulación de alimentos y experto en química de textura culinaria explica el momento exacto en que hay que agregarlo: "justo antes de que los huevos entren a la sartén, agregá el vinagre revolviendo, una cucharadita o dos mezcladas con el aceite o la manteca mientras se calienta. El ácido se dispersa de manera uniforme, así que las claras coagulan apenas entran en contacto con la superficie caliente."

agregá el vinagre revolviendo, o dos mezcladas con el o la mientras se calienta. El se dispersa de manera uniforme, así que las claras coagulan apenas entran en contacto con la superficie caliente." La cantidad recomendada suele ser modesta: entre unas gotas y media cucharadita de vinagre por cada dos huevos, ajustando según preferencia personal. Se prefieren los vinagres suaves (blanco, de manzana o de vino suave) que no dejan un sabor ácido dominante en el plato final. Esta técnica no es exclusiva de los huevos fritos tradicionales: también se usa en preparaciones más suaves o semicocidas, cercanas al escalfado o a los revueltos cremosos, donde se busca una clara compacta y una yema tierna.

En partes de Europa, particularmente en Francia, algunas cocinas agregan unas gotas de vinagre de vino directamente a la sartén o sobre los huevos, una técnica que enriquece la yema, generando una textura más cremosa y un sabor más profundo. El reconocido chef francés Roger Vergé, en su libro "Cuisine of the Sun", coronaba sus huevos fritos con una salsa hecha de vinagre de vino reducido junto con la manteca de cocción sobrante. Los chefs proponen algunos consejos prácticos para no arruinar el resultado Conviene incorporar el vinagre cuando el huevo ya está en la sartén o mezclado con el aceite justo antes, para que actúe directamente sobre la clara.

o mezclado con el justo antes, para que actúe directamente sobre la Mantener el fuego en un nivel medio ayuda a evitar bordes quemados mientras el efecto del ácido hace su trabajo.

en un ayuda a evitar bordes quemados mientras el efecto del ácido hace su trabajo. Lo más recomendable es empezar con cantidades pequeñas y ajustar según el gusto propio: una cucharadita para agua hirviendo en el caso del huevo poché, o unas gotas mezcladas con el aceite para el frito. El vinagre puede usarse junto con el aceite o la manteca; no los reemplaza, sino que complementa el proceso de cocción habitual. WEB Agregar unas gotas de vinagre a la sartén al freír huevos es una de esas técnicas de cocina que parecen menores, pero que tienen una explicación química sólida detrás: el ácido acelera la compactación de la clara, mejora el acabado visual y ayuda a mantener una yema cremosa con bordes prolijos.