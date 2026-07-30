Los chefs españoles coinciden: "Para hacer una verdadera tortilla española se debe usar aceite de oliva virgen extra y pimentón dulce"

La tortilla española , también conocida como tortilla de patatas, es uno de los grandes clásicos de la cocina de España . Presente tanto en restaurantes como en bares de tapas, su éxito radica en que utiliza pocos ingredientes, pero exige respetar una técnica de cocción precisa.

Los chefs franceses coinciden: "Para lograr un puré de papa más cremoso y lleno de sabor, el secreto es agregar ajo confitado"

Los chefs coinciden: el puré más aireado no necesita más leche, sino un paso que casi nadie hace al pisar las papas

Muchos cocineros coinciden en que el secreto no está en incorporar ingredientes extra , sino en cocinar lentamente las papas y la cebolla en abundante aceite de oliva para conseguir una textura suave y aterciopelada.

Además, una de las principales recomendaciones de los chefs es servirla a temperatura ambiente, ya que los sabores se intensifican y la consistencia resulta aún más agradable.

Para preparar una tortilla española grande se necesitan:

1. Cortar las papas y la cebolla

La tortilla de papas saldrá con el color de siempre, con una textura suave y sin temor a las grasas.

Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas de aproximadamente 3 milímetros de espesor. Cortar la cebolla en medias lunas del mismo grosor para que ambas se cocinen de manera uniforme.

2. Cocinar lentamente en aceite de oliva

Calentar el aceite de oliva en una sartén antiadherente.

Agregar las papas y la cebolla, bajar el fuego y cocinar durante unos 20 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que las papas estén completamente tiernas sin llegar a dorarse.

Retirar con una espumadera y reservar el aceite, ya que podrá reutilizarse en la cocción final o para otras preparaciones.

3. Preparar la mezcla

Batir los huevos junto con la sal y, si se desea, incorporar el pimentón dulce.

Añadir las papas y la cebolla cocidas y mezclar cuidadosamente para no romperlas demasiado.

4. Cocinar la tortilla

Calentar dos cucharadas del aceite reservado en la misma sartén.

Verter la preparación y cocinar a fuego medio durante 3 o 4 minutos, hasta que la base esté firme y la parte superior todavía permanezca ligeramente líquida.

Mover suavemente la sartén o despegar los bordes con una espátula para evitar que se adhiera.

5. Dar vuelta la tortilla

Colocar un plato grande sobre la sartén y girarla con cuidado.

Agregar una cucharada más de aceite y deslizar nuevamente la tortilla hacia la sartén con la parte aún cruda hacia abajo.

Cocinar otros 3 o 4 minutos hasta alcanzar el punto deseado.

6. Dejar reposar antes de servir

Los chefs coinciden en que la tortilla española no debe servirse recién salida del fuego.

Lo ideal es dejarla reposar algunos minutos o incluso prepararla con varias horas de anticipación para disfrutarla a temperatura ambiente.

Los consejos de los chefs para que quede perfecta

Las recomendaciones más repetidas por los cocineros españoles son:

Salar los huevos antes de mezclarlos con las papas para conservar mejor la humedad.

Cocinar las papas lentamente y sin dorarlas.

Utilizar abundante aceite de oliva durante la primera cocción.

No apresurar el momento de dar vuelta la tortilla.

Servirla tibia o a temperatura ambiente para potenciar el sabor.

¿Cuál es la diferencia entre una tortilla española y una frittata?

La tortilla española se elabora casi exclusivamente con papas, cebolla, huevos y aceite de oliva, lo que le proporciona una textura compacta y muy cremosa.

La frittata italiana, en cambio, suele incorporar una mayor variedad de verduras, quesos o carnes, presenta una consistencia más liviana y generalmente termina su cocción en el horno, mientras que la tortilla española se cocina íntegramente en sartén.