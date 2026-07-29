29 de julio de 2026 - 17:35

Nandu Jubany, chef: "Para preparar los mejores fideos a la boloñesa, añado tres huevos revueltos al final"

El chef revela su truco menos conocido para esta receta clásica: la yema de huevo como el ingrediente que cambia todo en los espaguetis a la boloñesa.

Para el chef, el huevo revuelto incorporado al final, aporta consistencia.

Para el chef, el huevo revuelto incorporado al final, aporta consistencia.

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IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Los espaguetis a la boloñesa son uno de los platos más tradicionales de la cocina italiana y hoy ganaron su lugar en mesas de todo el mundo. Elaborados con ingredientes simples y fáciles de conseguir, cada persona termina teniendo su propia manera de preparar la salsa. El chef Nandu Jubany comparte su receta, con un detalle final inesperado: huevos revueltos.

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Según él, el primer secreto no tiene nada que ver con ingredientes especiales: "La mezcla salteada necesita cocinarse durante mucho tiempo; es la parte más importante del plato." El verdadero truco llega recién al final, con ese toque de huevo que transforma la textura de la salsa.

El sabor cambia y mejora la receta.

El sabor cambia y mejora la receta.

Los consejos técnicos del chef antes de cocinar

Jubany recomienda sumar vino blanco seco durante la preparación de la salsa, un ingrediente que ayuda a realzar los sabores y aporta mayor complejidad a la receta.

Sobre la pasta, tiene una regla precisa que muchos pasan por alto: "La pasta debe cocinarse dos minutos menos de lo que indican las instrucciones del fabricante, para que se cocine junto con la salsa." Y lo explica con un ejemplo concreto: "Si el paquete indica diez minutos, cociná ocho; si indica ocho, cociná seis o siete." La idea es que la pasta termine de tomar punto mientras se integra con la salsa en la sartén, no antes.

Respecto al huevo, el ingrediente que más distingue esta versión, el chef fue directo: "¿Cuál es la función del huevo? Aporta muchas más vitaminas y le da más consistencia a la salsa. La yema de huevo es la mejor salsa del mundo y hace que todo sea más sabroso."

Ingredientes

  • 1 paquete de pasta.
  • 750 g de carne picada.
  • 3 tomates picados.
  • 2 cebollas medianas.
  • 2 zanahorias grandes.
  • 3 dientes de ajo picados.
  • 3 huevos.
  • 100 g de queso parmesano rallado.
  • 1 hoja de laurel.
  • Aceite de oliva virgen extra.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta negra al gusto.
  • 1 copa de vino blanco seco.
  • 1 cucharadita de azúcar.
El chef la define como

El chef la define como "la mejor salsa del mundo".

Cómo prepararla paso a paso

  1. Sofreí cebolla hasta dorar.
  2. Sumá zanahoria, después ajo, tomate y laurel.
  3. Agregá la carne picada, dorá, condimentá y sumá el vino blanco, dejando evaporar el alcohol a fuego medio-alto.
  4. Después bajá el fuego y cociná la salsa sin tapar durante al menos media hora, para que espese y concentre sabor.
  5. Cociná la pasta hasta dos minutos menos de lo indicado en el paquete, escurrí reservando parte del agua de cocción e integrá con la salsa a fuego alto junto con un par de cucharones de esa agua reservada.
  6. Sumá la mitad del parmesano, mezclá bien, y recién al final, fuera del fuego, incorporá los huevos batidos, revolviendo hasta que la salsa espese ligeramente y quede suave.
  7. Servilos de inmediato con el resto del parmesano por encima.

La boloñesa de Nandu Jubany respeta la base clásica de la receta italiana, pero suma un detalle que la diferencia: paciencia en la cocción de la salsa, la pasta que termina de cocinarse junto con ella, y el huevo batido incorporado al final.

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