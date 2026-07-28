28 de julio de 2026 - 15:30

Los chefs franceses coinciden: "Para lograr un puré de papa más cremoso y lleno de sabor, el secreto es agregar ajo confitado"

La técnica de cocción lenta en aceite transforma la estructura del condimento y permite una integración sedosa que eleva este clásico acompañamiento casero

Puré de papas: con este truco, podés hacer la diferencia la próxima vez que lo prepares.&nbsp;

Puré de papas: con este truco, podés hacer la diferencia la próxima vez que lo prepares. 

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Por Daniela Leiva

El puré de papa es el acompañamiento infaltable en la mesa de los argentinos, pero los expertos en Francia han revelado un truco sencillo que marca la diferencia. La clave para pasar de una guarnición tradicional a un plato de nivel gourmet radica exclusivamente en la incorporación de dientes de ajo confitados durante el pisado.

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A diferencia del ajo crudo o picado, el ajo confitado se obtiene cocinando los dientes a fuego muy lento, sumergidos en aceite de oliva o manteca. Este proceso modifica por completo la estructura del vegetal, eliminando su picor característico y transformándolo en una pasta suave con notas dulces.

La ciencia detrás del sabor y la textura sedosa

El éxito de esta técnica reside en la transformación del ingrediente principal durante la cocción lenta. Al someter el ajo a una temperatura baja y constante, las fibras se rompen hasta que los dientes quedan blandos y fáciles de aplastar. Esto permite que el ajo se integre de manera invisible en el puré, aportando una cremosidad extra y un perfil de sabor complejo que no se logra con el condimento en su estado natural.

Para aplicar este secreto francés, es fundamental elegir papas harinosas, ya que su composición asegura una textura más sedosa y evita el exceso de humedad durante el hervor. Las piezas deben cocinarse con cáscara y pelarse mientras aún conservan el calor para facilitar el trabajo manual. Los especialistas advierten que el uso de batidoras eléctricas es un error común que vuelve la mezcla gomosa, por lo que el proceso debe realizarse siempre con un pasapurés o prensa manual.

Cómo integrar el ajo para un resultado gourmet

Una vez que las papas están procesadas, se debe incorporar la manteca y la leche caliente de forma gradual. El momento crucial ocurre al sumar los dientes de ajo confitado previamente triturados, integrándolos con movimientos suaves para conservar una textura aireada. Esta preparación no solo mejora el sabor, sino que ofrece una experiencia aromática superior que puede reforzarse con hierbas frescas o un toque final de aceite de oliva al momento de servir.

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