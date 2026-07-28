Decile adiós al cemento en el patio: la tendencia de los años 70 vuelve con fuerza y se convierte en una alternativa más fresca y permeable para las construcciones

Las piedras naturales y suelos drenantes ganan terreno en las reformas actuales para reducir el calor acumulado y evitar inundaciones en las áreas externas.

Cemento en el patio: por qué no se usa más y que va a reemplazarlo.

El cemento en el patio ya no es la única opción para quienes buscan limpieza y resistencia. En las reformas actuales, las piedras naturales y los suelos drenantes recuperan el protagonismo que tuvieron décadas atrás. Esta vuelta a lo natural busca combatir el exceso de superficies impermeables que saturan los desagües y aumentan la temperatura del hogar.

Antiguamente, era común ver senderos irregulares y canteros integrados que permitían que el terreno "respirara". Hoy, esa estética de los años 70 regresa para transformar los espacios exteriores en áreas de descanso más frescas, dejando atrás las grandes placas rígidas de cemento que antes cubrían la totalidad del lote disponible.

El problema térmico de las superficies selladas La razón detrás de este cambio radica en cómo interactúa el cemento con el clima. Las superficies cimentadas funcionan como grandes acumuladores: absorben radiación solar durante todo el día y la liberan lentamente al caer la tarde. Este proceso genera un efecto de bochorno que rebota hacia las paredes y ventanas cercanas, haciendo que el interior de la casa también sea más caluroso. Al utilizar materiales que permiten que el suelo actúe como un regulador térmico, el ambiente se vuelve más agradable de forma natural.

El mecanismo de drenaje también juega un papel fundamental. Mientras que el hormigón obliga al agua a correr con fuerza hacia los pocos desagües disponibles, los pisos permeables permiten que el líquido atraviese el revestimiento y llegue directamente a la tierra. Esto reduce significativamente el volumen de agua superficial en días de tormenta y evita la formación de charcos persistentes o focos de humedad en terrenos con poco desnivel.

Materiales que combinan estética y drenaje Existen diversas opciones según el uso de cada sector. Para las áreas de mayor tránsito o cocheras, se imponen los pisos intertrabados con juntas abiertas o el bloque drenante, que soporta vehículos permitiendo la infiltración. En los pasillos laterales o zonas de descanso, las piedras naturales rústicas o los pedriscos estabilizados ofrecen una textura segura y evitan que el suelo quede totalmente sellado.

Es vital planificar la reforma dividiendo el patio por funciones. El cemento no tiene por qué desaparecer, ya que sigue siendo útil en rampas o zonas de parrilla que requieren una limpieza frecuente. El secreto del diseño moderno está en alternar estas superficies firmes con franjas de circulación de materiales drenantes y vegetación, logrando un equilibrio entre funcionalidad y confort térmico.