28 de julio de 2026 - 16:30

Una cucharada de vinagre al preparar el arroz: para qué sirve y por qué los expertos en cocina lo recomiendan

Agregar una pequeña cantidad de vinagre durante la cocción puede ayudar a que los granos de arroz queden más separados.

arroz blanco

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Por Redacción Por Las Redes

Lograr un arroz suelto y con los granos bien separados es uno de los objetivos más comunes al cocinar este alimento. Sin embargo, durante la cocción es frecuente que el arroz libere almidón, lo que favorece que los granos se peguen entre sí. Existe un truco de cocina que puede ayudar a evitar este problema.

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Por qué el arroz se pega durante la cocción

Cuando el arroz se cocina, los granos liberan almidón al agua. A medida que aumenta la temperatura, este almidón atraviesa un proceso conocido como gelatinización, en el que absorbe agua, se vuelve más viscoso y actúa como un adhesivo natural entre los granos.

El resultado final también depende de otros factores, como:

  • El tipo de arroz utilizado.
  • La cantidad de agua.
  • El tiempo de cocción.
  • La intensidad del fuego.
  • La forma en que se remueve el arroz durante la preparación.

Por eso, incluso siguiendo una misma receta, el resultado puede variar.

La receta logra un arroz más perfumado, con una textura agradable y un sabor mucho más profundo.

La receta logra un arroz más perfumado, con una textura agradable y un sabor mucho más profundo.

Cómo ayuda el vinagre a que el arroz quede más suelto

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que modifica las condiciones de la cocción e interfiere en la gelatinización del almidón. Esto ayuda a reducir la tendencia de los granos a adherirse entre sí y favorece una textura más suelta.

Además, quienes utilizan este método destacan otros posibles beneficios:

  • Favorece que los granos queden más separados.
  • Puede hacer que el arroz luzca más blanco.
  • Ayuda a conservar el arroz cocido por más tiempo si luego se almacena correctamente.
  • En pequeñas cantidades, no modifica de forma perceptible el sabor.

Cuánto vinagre se recomienda usar

La proporción sugerida es de una cucharadita de vinagre por cada taza de arroz crudo.

El vinagre debe agregarse al agua al comienzo de la cocción, junto con el resto de los ingredientes, para que actúe durante todo el proceso.

Qué tipo de vinagre conviene utilizar

El más recomendado es el vinagre de alcohol blanco, ya que posee un sabor neutro y una acidez suficiente para actuar sobre el almidón sin alterar el sabor del arroz.

En cambio, el vinagre de arroz no suele recomendarse para este truco, debido a que tiene características diferentes y un perfil de sabor más marcado, lo que puede modificar el resultado final según la preparación.

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