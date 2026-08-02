2 de agosto de 2026 - 10:38

Cómo eliminar la cal del cabezal de la ducha sin usar bicarbonato de sodio ni vinagre

El ácido cítrico supera al bicarbonato y al vinagre al disolver minerales, mejorando la presión del agua y prolongando la vida útil del cabezal de la ducha.

¿Cansado de la cal en tu ducha? Probá esta solución.&nbsp;

¿Cansado de la cal en tu ducha? Probá esta solución. 

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Por Sofía Serelli

La acumulación de minerales en los pequeños orificios del cabezal de la ducha reduce el caudal y provoca una distribución irregular del agua. Aunque el vinagre y el bicarbonato de sodio son los remedios más difundidos, el uso de ácido cítrico se consolida como una alternativa más eficaz para restaurar la presión.

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La formación de cal depende directamente de la calidad del suministro: una mayor concentración de calcio y magnesio acelera la obstrucción de tuberías y desagües. Este proceso físico compromete la funcionalidad del sistema al reducir el flujo de agua de manera progresiva y afectar la uniformidad de la caída durante el uso diario.

¿Cómo usar ácido cítrico para desincrustar el cabezal de la ducha?

Para revertir este problema, el procedimiento técnico consiste en preparar una solución con ácido cítrico y agua tibia, y aplicarla según el tipo de cabezal:

  • Mezclar dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.
  • Si el diseño de la grifería lo permite, retirar el cabezal y sumergirlo completamente en la solución entre 30 y 60 minutos para disolver las incrustaciones.
  • Si el cabezal es fijo y no puede desmontarse, colocar la mezcla en una bolsa de plástico y sujetarla firmemente alrededor del dispositivo, asegurando que los orificios permanezcan en contacto con el líquido.
  • Luego del remojo, frotar con un cepillo de dientes los residuos persistentes y enjuagar.

¿Cómo prevenir la cal y prolongar la vida útil de la ducha?

La aplicación de este mantenimiento ayuda a prolongar la vida útil de los componentes y garantiza una buena presión de agua durante más tiempo. Este insumo se encuentra disponible en ferreterías y tiendas de artículos para el hogar. La limpieza preventiva mensual es la medida principal para evitar obstrucciones graves que requieran el reemplazo de las piezas.

Complementariamente, los expertos recomiendan secar las superficies después de cada uso y comprobar periódicamente que los conductos no presenten bloqueos visibles. En zonas con agua de alto contenido mineral, la instalación de filtros antical funciona como una barrera técnica necesaria para proteger las instalaciones internas del domicilio.

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