Tras jubilarse, una anciana construyó su propia casa en las montañas en tan solo 90 días, utilizando un contenedor de transporte y madera

La argentina Silvia Valdivia, de 64 años, cambió el ruido de la ciudad por un refugio de 15 metros de largo que prioriza la eficiencia térmica y el bajo costo

Silvia Valdivia decidió que su retiro no sería el final de su actividad, sino el comienzo de un proyecto arquitectónico audaz. A sus 64 años, dejó atrás el asfalto para mudarse a una zona montañosa, donde levantó una casa funcional empleando un antiguo módulo de carga y materiales sustentables para enfrentar el frío extremo.

La construcción se completó en un plazo récord de 90 días gracias a la elección de un sistema prefabricado que evitó las demoras habituales de la obra húmeda. Al utilizar el contenedor como estructura principal, el trabajo se concentró en el acondicionamiento interno y las aberturas, minimizando el impacto ambiental en el terreno.

¿Cómo se resuelve el problema térmico de una casa contenedor? El principal obstáculo de estas estructuras metálicas es su sensibilidad térmica, ya que el acero se enfría o calienta con extrema rapidez. Para solucionar esto, Valdivia implementó un sistema de "segunda piel" revistiendo el módulo con madera tanto en el interior como en el exterior, lo que estabiliza la temperatura interna sin depender de sistemas de calefacción costosos.

Esta técnica se complementó con la instalación de ventanas de doble vidriado hermético y un posicionamiento estratégico del hogar para captar la mayor cantidad de radiación solar durante el día. La razón técnica detrás de esta elección fue la necesidad de transformar un objeto industrial en una vivienda eficiente que pudiera soportar las heladas nocturnas sin perder confort acústico ni térmico.

¿Cómo es por dentro la casa contenedor de 15 metros? El interior del módulo, de unos 15 metros de largo, fue diseñado bajo un concepto de planta abierta para eliminar pasillos innecesarios y ganar amplitud visual. La integración de la cocina, el estar y el área de descanso permite que el calor se distribuya de forma uniforme por toda la propiedad, optimizando cada metro cuadrado disponible.

Este cambio de vida permitió que la jubilada reemplazara el tráfico y la contaminación por un entorno rodeado de ríos y vegetación. La sencillez del mantenimiento y la proximidad con la naturaleza validaron su decisión de apostar por un modelo de vivienda que combina la velocidad de ejecución con un diseño pensado para la sostenibilidad a largo plazo.