Ni en la entrada de la casa ni dentro del baño: el mejor lugar para la lengua de suegra, según el feng shui

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más elegida por su resistencia y sus hojas verticales. Dentro del feng shui, esa forma se relaciona con la protección, la fuerza y el crecimiento, pero la intención cambia según el lugar elegido.

Los jardineros tienen una regla muy simple para saber si una planta necesita agua sin tocar la tierra

Los viveristas tienen una regla de 10 segundos antes de comprar una planta y casi nadie la conoce

Cuando el objetivo específico es atraer prosperidad y abundancia , la recomendación se concentra en el sector sureste de la vivienda, preferentemente dentro del living, el comedor o el espacio de trabajo.

Esta asociación pertenece a una práctica tradicional y simbólica : no existe evidencia científica de que una planta pueda modificar la economía de una casa. El feng shui utiliza la distribución del ambiente como representación de determinadas intenciones.

En el mapa energético utilizado por distintas escuelas del feng shui, el sureste se asocia con la riqueza, la abundancia y la expansión . Especialistas consultadas por Homes & Gardens señalan que su crecimiento erguido representa una energía ascendente.

Para encontrar ese sector puede utilizarse la brújula del teléfono y buscar el rincón sureste del living, el comedor o la oficina . La maceta no necesita quedar pegada a una pared: el punto debe estar despejado, no bloquear el paso y ofrecer condiciones adecuadas para la planta.

Por qué la entrada cumple otra función y el baño no es la primera opción

La entrada no es necesariamente un sitio prohibido. En varias escuelas se usa la lengua de suegra cerca de la puerta por su supuesto carácter de barrera frente a energías no deseadas. Esa ubicación se relaciona más con la protección que con el área de prosperidad.

El baño tampoco está descartado de manera universal, pero suele considerarse un ambiente de movimiento y descarga de agua. Si además tiene poca luz o el sustrato permanece húmedo, puede ser poco favorable para la planta. Para una intención ligada a la abundancia, el living o el escritorio resultan más apropiados.

Cómo colocarla para no anular el efecto decorativo

No alcanza con apoyar la maceta en una dirección determinada. El feng shui interpreta una planta deteriorada, rodeada de desorden o dentro de un recipiente roto como una señal de estancamiento en lugar de crecimiento. La ubicación debe combinar la intención simbólica con las necesidades reales de la especie.