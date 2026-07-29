Un jardinero revela: no es el riego lo que salvará tu jardín, sino la calidad del suelo

El experto Monty Don asegura que regar poco y seguido es un error; humedecer el suelo en profundidad obliga a las raíces a crecer hacia abajo y resistir el calor.

El riego no es lo único que importa a la hora de cuidar tu jardín.

El jardinero británico Monty Don sostiene que la supervivencia de un jardín en verano no depende exclusivamente del agua aplicada con manguera o regadera. Según el presentador de la BBC, la clave reside en la capacidad de la tierra para retener humedad mediante una estructura rica en materia orgánica y humus.

El autor y presentador explica en el podcast del Gardeners' World Magazine que la dependencia externa de agua debe reducirse drásticamente. La base de un entorno verde resistente es un suelo rico en sustancias orgánicas. Este tipo de tierra humusada y suelta funciona como un depósito natural que absorbe el líquido y lo libera gradualmente hacia las raíces cuando la temperatura exterior aumenta.

¿Cómo mejorar la calidad del suelo para resistir el calor? La mejora de la calidad del terreno es una tarea a largo plazo que ofrece resultados críticos durante las olas de calor. Don recomienda aumentar la materia orgánica para que el suelo actúe como una esponja, permitiendo que las raíces se alimenten por sí mismas sin depender de la intervención humana constante. En contextos de restricciones de agua, la salud del subsuelo se convierte en la única garantía de supervivencia para la vegetación.

Respecto al uso directo del agua, el experto identifica errores sistemáticos en el mantenimiento cotidiano:

Mañana temprano : el mejor momento para regar, ya que las temperaturas bajas minimizan la evaporación.

: el mejor momento para regar, ya que las temperaturas bajas minimizan la evaporación. Noche : alternativa si no es posible regar temprano.

: alternativa si no es posible regar temprano. Mediodía: momento a evitar siempre, ya que el sol intenso anula la efectividad del riego. ¿Por qué el riego profundo fortalece las raíces? Un fallo recurrente entre los aficionados es el riego superficial y frecuente. Esta práctica mantiene la humedad solo en la capa superior del suelo, lo que impide que la planta desarrolle un sistema radicular sólido. Monty Don aconseja realizar riegos profundos y espaciados. Al penetrar la humedad en capas inferiores, las raíces se ven obligadas a crecer hacia abajo, ganando resistencia natural frente a periodos de sequía extrema.

El enfoque debe pasar de la manguera a la azada. La base de un jardín capaz de superar las semanas más calurosas del año no está en la frecuencia del grifo, sino en la calidad nutritiva y estructural del suelo. Una tierra saludable y rica en humus retiene el agua por mucho más tiempo, asegurando que las plantas mantengan su vitalidad sin desperdiciar recursos hídricos vitales.