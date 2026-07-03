La planta que ahuyenta insectos y plagas y es fácil de conseguir en cualquier vivero

La menta se convierte en una planta ideal para tener durante el invierno , sobre todo para quienes buscan proteger el jardín, las macetas y los espacios exteriores de forma natural. Aunque las bajas temperaturas reducen la actividad de muchos insectos, esta época resulta ideal para preparar el terreno de cara a la primavera y disminuir la presencia de plagas.

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Además de ser una de las plantas aromáticas más populares , la menta contiene aceites esenciales que resultan poco agradables para numerosos insectos y otras plagas habituales del jardín.

Esta planta es famosa por su efecto sobre los gatos, pero para las cucarachas tiene el efecto contrario.

Estudios de la Universidad de Nueva Delhi comprobaron que los aceites esenciales de la menta contienen mentol y pulegona , compuestos que interfieren en los receptores de distintos insectos y favorecen que se alejen de las zonas donde perciben su aroma.

Esta característica convierte a la menta en una opción interesante para acompañar las tareas de mantenimiento propias del invierno, cuando muchas plagas buscan refugio para atravesar los meses más fríos y reaparecer con mayor intensidad durante la primavera.

La menta también sobresale por su facilidad de cultivo . Puede crecer en macetas, directamente sobre la tierra o incluso en recipientes reciclados, por lo que resulta una alternativa accesible para cualquier hogar.

En jardinería, las plantas de menta embellecen el jardín y alejan hormigas naturalmente.

Durante el invierno continúa ofreciendo beneficios, ya que perfuma el ambiente, aporta color al jardín y ayuda a mantener protegidos distintos sectores mediante el aroma que desprenden sus hojas. Además, quienes la cultivan pueden aprovecharla para preparar infusiones, postres o distintas recetas sin necesidad de comprarla.

Qué prácticas conviene acompañar con este recurso natural

La presencia de menta por sí sola no alcanza para evitar la aparición de insectos y plagas si el jardín presenta condiciones favorables para su desarrollo.

Por ese motivo, también conviene retirar hojas secas acumuladas, eliminar restos de materia orgánica en descomposición, evitar el exceso de humedad, limpiar con frecuencia los espacios exteriores y revisar posibles sectores donde puedan refugiarse durante el invierno.

La combinación de estas tareas con el cultivo de plantas aromáticas contribuye a mantener el jardín en mejores condiciones durante toda la temporada.

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Cuándo conviene recurrir a un especialista

Si con la llegada de temperaturas más templadas se detecta una presencia abundante y repetida de plagas, daños importantes sobre las plantas o signos de infestaciones difíciles de controlar, resulta aconsejable solicitar la intervención de un profesional especializado en control de plagas.

En esos casos, la menta puede seguir utilizándose como un complemento natural, pero no reemplaza un tratamiento específico cuando el problema ya se encuentra instalado.

Dónde colocar la menta para aprovechar mejor sus beneficios

Para obtener un mayor efecto, se recomienda ubicar varias macetas de menta cerca de canteros, senderos, galerías, patios y otros sectores donde habitualmente se acumula humedad o materia orgánica.

Otra alternativa consiste en preparar una infusión concentrada con sus hojas y aplicarla sobre macetas, bordes del jardín o zonas donde suelen aparecer insectos y plagas.