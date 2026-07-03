3 de julio de 2026 - 18:15

Hervir cáscaras de limón con hojas de laurel en casa: para qué sirve y cuáles son los beneficios

Además de perfumar la casa, este sencillo preparado también puede contribuir a crear una sensación de mayor frescura y bienestar en los espacios interiores.

Cómo limpiar tu casa con las cáscaras de limón. Foto: Antena 3
Cómo limpiar tu casa con las cáscaras de limón. Foto: Antena 3

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Por Redacción Por Las Redes

Las soluciones caseras elaboradas con ingredientes comunes del hogar siguen ganando popularidad entre quienes buscan alternativas económicas y naturales para mejorar los ambientes. Una de las más difundidas consiste en hervir cáscaras de limón junto con hojas de laurel, una combinación que libera un agradable aroma y ayuda a neutralizar olores persistentes sin necesidad de utilizar aerosoles o aromatizantes químicos.

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Para qué sirve hervir cáscaras de limón con hojas de laurel

El principal objetivo de este truco consiste en reducir los malos olores que suelen acumularse dentro del hogar. El vapor que desprende la mezcla ayuda a disimular aromas provenientes de frituras, humedad, humo de cigarrillo o comidas que permanecen en el ambiente después de cocinar.

Las cáscaras de limón contienen aceites esenciales responsables de su característico perfume cítrico, mientras que las hojas de laurel aportan compuestos naturales, entre ellos el linalol, una sustancia asociada con una sensación de relajación y confort. La combinación de ambos ingredientes genera un aroma fresco y suave que puede hacer más agradable cualquier ambiente de la vivienda.

Un recurso que también puede ayudar a mantener alejados algunos insectos

Además de perfumar los espacios, este preparado casero suele utilizarse como complemento para reducir la presencia de algunos insectos en el hogar.

El intenso aroma cítrico que desprenden las cáscaras de limón resulta poco atractivo para ciertos insectos, especialmente durante las épocas de mayor calor, cuando su presencia suele aumentar tanto en interiores como en patios y galerías.

Si bien este método no reemplaza otras medidas de control cuando existe una infestación, puede convertirse en una alternativa natural para acompañar el cuidado cotidiano de la casa.

Cómo preparar correctamente esta mezcla casera

La preparación requiere pocos ingredientes y demanda apenas unos minutos.

Primero se deben separar las cáscaras de uno o dos limones y reunir aproximadamente cuatro hojas de laurel, preferentemente frescas. Luego, ambos ingredientes se colocan en una olla con agua, sin llenarla por completo, y se llevan a fuego lento.

Una vez que el agua alcanza el punto de ebullición, conviene mantener la preparación entre 10 y 15 minutos para favorecer la liberación de los aceites esenciales presentes en el limón y el laurel.

Al finalizar, basta con apagar el fuego y permitir que el vapor se distribuya naturalmente por los distintos ambientes de la vivienda.

Quienes deseen potenciar aún más el aroma pueden incorporar durante la cocción una rama de canela, algunos clavos de olor o ambos ingredientes.

Colocar cáscaras de limón en el horno apagado trae beneficios.

Colocar cáscaras de limón en el horno apagado trae beneficios.

Un uso adicional para aprovechar la preparación

Cuando el líquido se enfría, puede conservarse en un recipiente con pulverizador para utilizarlo posteriormente como aromatizante casero.

Aplicarlo sobre cortinas, rincones de la vivienda o sectores donde suelen concentrarse olores ayuda a prolongar la sensación de frescura durante más tiempo.

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