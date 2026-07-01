1 de julio de 2026 - 21:05

Cómo exfoliar, limpiar y eliminar olores de los pies con sal gruesa y limón antes de ir a dormir

Una mezcla casera con limón y sal gruesa ayuda a relajar los pies antes de ir a dormir. Por eso, es necesario saber cuándo aplicarlo y cómo.

Este método puede ayudar a mantener los pies más suaves y con menos acumulación de durezas.

Este método puede ayudar a mantener los pies más suaves y con menos acumulación de durezas.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Después de un día entero con calzado cerrado, es habitual que los pies acumulen sudor, restos de piel y bacterias que favorecen la aparición de malos olores. Existe un truco casero con sal gruesa y limón que puede incorporarse fácilmente a la rutina nocturna.

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La combinación de sal gruesa y limón se destaca por su acción exfoliante y desodorizante. Mientras la sal ayuda a retirar las células muertas de la piel, el limón aporta su acidez natural, que contribuye a neutralizar los olores. Para que el tratamiento sea más suave, se recomienda sumar un aceite vegetal, que evita que la piel se reseque durante la exfoliación.

lavado de pies
En pocas repeticiones puede reducir los olores provocados por el sudor y las bacterias.

En pocas repeticiones puede reducir los olores provocados por el sudor y las bacterias.

Cómo preparar el exfoliante casero con sal gruesa y limón

La preparación es muy sencilla y no demanda más de unos minutos. La mezcla reúne ingredientes económicos que, utilizados con moderación, ayudan a mejorar el aspecto de los pies y a mantener una agradable sensación de frescura.

Materiales necesarios:

  • Jugo de 1 limón.
  • 2 cucharadas de aceite vegetal.
  • Sal gruesa en una cantidad equivalente a las 2 cucharadas de aceite.

Una vez reunidos los ingredientes, mezclalos hasta obtener una pasta homogénea. Lo ideal es aplicarla sobre los pies limpios y apenas húmedos, realizando masajes suaves con movimientos circulares, especialmente en los talones y las zonas donde suele acumularse piel endurecida. Después, enjuagá con agua tibia, secá muy bien los pies y, si lo deseás, aplicá una crema hidratante para completar el cuidado.

lavado de pies
Es recomendable suspender el uso si aparece irritación, ardor intenso o alguna reacción en la piel.

Es recomendable suspender el uso si aparece irritación, ardor intenso o alguna reacción en la piel.

Paso a paso para incorporarlo a la rutina antes de dormir

Realizar este tratamiento por la noche tiene una ventaja: los pies descansan durante varias horas después de la exfoliación, favoreciendo la hidratación y la recuperación de la piel.

Paso a paso:

  1. Lavá los pies con agua tibia y jabón suave.
  2. Prepará la mezcla con jugo de limón, aceite vegetal y sal gruesa.
  3. Masajeá durante algunos minutos con movimientos circulares.
  4. Enjuagá completamente con agua tibia.
  5. Secá muy bien entre los dedos.
  6. Aplicá una crema hidratante si la piel está reseca.
  7. Colocate medias de algodón si buscás potenciar la hidratación durante la noche.
lavado de pies

Incorporar este sencillo cuidado una o dos veces por semana puede ser suficiente para mantener los pies limpios, suaves y con una sensación de frescura antes de acostarse, siempre acompañado de una buena higiene diaria y un secado adecuado.

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