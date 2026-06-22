22 de junio de 2026 - 19:35

Por qué aparece un hormigueo en manos y pies al despertar: podría ser un signo de problemas nerviosos

Sentir hormigueo en manos y pies al despertar puede ocultar factores corporales que conviene conocer. Especialistas revelan una alteración de los nervios.

Las manos y los pies son las primeras partes del cuerpo que avisan el problema.

Las manos y los pies son las primeras partes del cuerpo que avisan el problema.

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Por Lucas Vasquez

Despertarse con una sensación de"alfileres y agujas" en las manos o los pies es algo que algunas personas experimentan con frecuencia. En la mayoría de los casos desaparece al cambiar de posición y mover las extremidades durante unos segundos. Sin embargo, cuando el hormigueo aparece con frecuencia, deja de ser una molestia pasajera y merece atención.

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Aunque suele asociarse con problemas de circulación, el hormigueo persistente también puede ser consecuencia de la irritación, compresión o daño de los nervios periféricos. Diversas investigaciones indican que identificar el origen del problema de manera temprana puede ayudar a evitar que los síntomas progresen y afecten la movilidad o la sensibilidad.

hormigueo en manos y pies
El tratamiento depende completamente de la causa que origine el problema.

El tratamiento depende completamente de la causa que origine el problema.

Cuándo el hormigueo deja de ser normal y puede indicar un problema neurológico

Un episodio aislado suele estar relacionado con la postura al dormir, que comprime temporalmente un nervio o disminuye el flujo sanguíneo. Sin embargo, la situación cambia cuando el hormigueo aparece casi todas las mañanas, despierta a la persona durante la noche o continúa durante el resto del día.

  • También conviene prestar atención si la sensación viene acompañada de entumecimiento, ardor, pérdida de sensibilidad o dificultad para realizar movimientos finos, como abotonar una camisa o sujetar objetos pequeños. Estos signos pueden sugerir una alteración en los nervios periféricos.
  • Una investigación publicada en 2021 y disponible en PubMed analizó la evolución de la neuropatía de fibras pequeñas, una enfermedad que puede comenzar con síntomas discretos como hormigueo y dolor en manos y pies. El estudio señala que estas molestias pueden avanzar con el tiempo si no se identifica la causa que las provoca.
hormigueo en manos y pies
Los especialistas recomiendan consultar al médico cuando la sensación es frecuente.

Los especialistas recomiendan consultar al médico cuando la sensación es frecuente.

Cuáles son las causas más frecuentes y los síntomas que necesitan atención médica

Existen numerosas afecciones capaces de irritar o comprimir los nervios. Entre las más frecuentes se encuentran la diabetes y la prediabetes, la deficiencia de vitamina B12, el hipotiroidismo, el síndrome del túnel carpiano, las hernias de disco cervicales o lumbares, el consumo excesivo de alcohol y algunos medicamentos, incluidos ciertos tratamientos de quimioterapia.

Además, durante el descanso nocturno también puede producirse una compresión temporal de nervios en la muñeca, el codo o el tobillo.

Algunas señales que justifican una consulta médica son:

  • Hormigueo que aparece todos los días o dura varias semanas.
  • Debilidad en manos, brazos, pies o piernas.
  • Dificultad para caminar o caídas frecuentes.
  • Pérdida de sensibilidad al calor o al dolor.
  • Sensación de descargas eléctricas o ardor persistente.

Cuando el hormigueo se acompaña de dificultad para hablar, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión o parálisis facial, la atención médica debe ser inmediata, ya que podría tratarse de una emergencia diferente a una neuropatía periférica.

hormigueo en manos y pies

En definitiva, si el hormigueo en manos o pies aparece solo de forma ocasional y desaparece rápidamente, probablemente no represente un problema importante.

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