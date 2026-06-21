Un estudio de psicología concluyó: los niños de los años 60 desarrollaron una fortaleza mental que hoy marca la diferencia

La infancia de los años 60 y 70 fue muy diferente a la actual. Los niños pasaban más tiempo jugando en la calle, resolvían conflictos sin la intervención inmediata de los adultos y aprendían a enfrentar el aburrimiento sin dispositivos electrónicos. Según diversos análisis de psicología del desarrollo , estas experiencias contribuyeron a formar una generación con una notable capacidad de adaptación y resiliencia .

Los cajones de madera de frutas no las tires, tenés un tesoro: 5 formas económicas de transformarlas para el hogar

Mezclar sal gruesa y romero: para qué se utiliza en casa y en qué lugares es más efectiva

Los especialistas señalan que esta fortaleza emocional no surgió necesariamente de una mejor crianza, sino de un contexto que exigía mayor independencia desde edades tempranas. La necesidad de tomar decisiones, resolver problemas cotidianos y gestionar emociones sin supervisión constante se convirtió en una escuela práctica para la vida adulta.

Durante las décadas de 1960 y 1970 era habitual que los menores caminaran solos al colegio, organizaran juegos con amigos y solucionaran desacuerdos sin la mediación permanente de los adultos. Según el psicólogo Peter Gray, este tipo de experiencias de juego libre favorecía el desarrollo de habilidades emocionales y sociales fundamentales.

La psicóloga Diana Baumrind , reconocida por sus investigaciones sobre estilos de crianza , observó que la independencia tenía un papel importante en el desarrollo infantil. Aunque las dinámicas familiares variaban, muchos niños de aquella época crecieron con mayores niveles de autonomía que los actuales.

image

¿Cómo la tolerancia a la frustración marcó a toda una generación?

Otro aspecto destacado por los investigadores es la capacidad para tolerar la frustración. Perder un juego, aburrirse o no conseguir algo de inmediato formaba parte de la vida cotidiana. Estas situaciones obligaban a los niños a desarrollar recursos internos para afrontar la incomodidad y perseverar ante los desafíos.

Además, estudios citados por especialistas muestran que una autonomía excesivamente limitada por la sobreprotección puede asociarse con mayores niveles de ansiedad y dificultades para desarrollar mecanismos de autorregulación emocional.

image

Los costos ocultos de crecer con alta autonomía y baja supervisión

Los expertos aclaran que no todo fue positivo. La misma generación que aprendió a resolver problemas sola también creció en una época en la que la salud mental rara vez se discutía abiertamente. Muchas personas desarrollaron dificultades para pedir ayuda o expresar emociones, ya que aprendieron desde temprana edad que debían afrontar los problemas por cuenta propia.

Por eso, la psicología actual no propone regresar a los modelos de crianza del pasado, sino encontrar un equilibrio entre la protección y la autonomía. La evidencia sugiere que permitir a los niños enfrentar desafíos acordes a su edad puede fortalecer habilidades como la resiliencia, la regulación emocional y la confianza en sí mismos.

image

Qué dice la psicología actual sobre criar niños emocionalmente fuertes

Las investigaciones coinciden en que la fortaleza emocional observada en muchas personas nacidas en los años 60 y 70 está relacionada con un entorno que favorecía la independencia y la resolución autónoma de problemas. Aunque las condiciones sociales han cambiado, los especialistas consideran que fomentar espacios de autonomía sigue siendo una herramienta valiosa para el desarrollo emocional de las nuevas generaciones.