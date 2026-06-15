15 de junio de 2026 - 11:17

Un estudio de psicología concluyó: las personas que hablan solas manejan mejor el estrés y las emociones

Un estudio de 2025 revela que el 61% de las personas usa el habla interna o externa para procesar problemas, reduciendo la reactividad emocional del cerebro.

Las personas que hablan solas tienen estas ventajas, según la psicología.&nbsp;

Las personas que hablan solas tienen estas ventajas, según la psicología. 

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Por Sofía Serelli

Muchas personas sienten incomodidad al ser descubiertas hablando solas, temiendo que sea un signo de soledad. Sin embargo, la psicología moderna confirma que este hábito es una herramienta poderosa para organizar pensamientos, regular emociones y tomar decisiones difíciles. No es una regresión infantil, sino una función sofisticada de nuestra arquitectura cerebral.

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Mucha gente murmura instrucciones mientras busca las llaves o carga el lavavajillas. Aunque pueda parecer extraño, los investigadores señalan que el habla privada es fundamental para resolver problemas enredados que el silencio no logra desenredar. Es una evolución del comportamiento infantil que permite planificar y controlar la conducta en situaciones estresantes o frustrantes.

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¿Qué le pasa al cerebro cuando ponemos nombre a las emociones?

La ciencia ha demostrado que etiquetar los sentimientos en voz alta reduce la actividad en la amígdala, la región cerebral encargada de las reacciones negativas. Al decir "estoy ansioso por esta reunión", el cerebro activa áreas prefrontales dedicadas a la regulación, funcionando como un freno biológico ante el estrés. Este proceso transforma una sensación física cruda en un objeto de análisis racional.

Un hallazgo relevante es el uso del lenguaje en tercera persona. Hablarse a uno mismo usando el propio nombre crea una distancia psicológica que disminuye la reactividad emocional. Según estudios recientes de 2025, esta técnica mejora el afecto positivo momentáneo cuando es necesario preparar una acción o discurso específico, superando al habla inmersiva tradicional que nos mantiene pegados a la emoción.

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Por qué la ducha y el auto son los mejores espacios para pensar en voz alta

Estos diálogos ocurren con frecuencia en espacios de baja presión social, como la ducha o el coche. En estos entornos, el cerebro tiene espacio para procesar ideas que no fluyen bajo la presión del trabajo. Narrar una tarea o ensayar una conversación difícil ayuda a dar forma a pensamientos que antes eran confusos. La psicología aclara que hablar solo es normal siempre que el individuo sea consciente del acto y no responda a alucinaciones.

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