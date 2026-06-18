Según la psicología, las personas que comen con las manos no son maleducadas, sino que comparten este rasgo poco común

Esta práctica milenaria activa la integración multisensorial en el cerebro y funciona como un ancla emocional que reduce la ansiedad y el ritmo de ingesta durante las comidas.

Comer con las manos: un gesto que revela un rasgo particular de la personalidad, según la psicología.

Comer con las manos no es un acto de descuido de la etiqueta social ni un rechazo a la modernidad. La psicología sugiere que esta práctica responde a una necesidad de conexión sensorial y cultural profunda que el uso de cubiertos suele interrumpir. Para miles de millones de personas, usar las manos es un ritual de identidad y pertenencia.

Este hábito activa lo que los especialistas denominan integración multisensorial. Al tocar el alimento antes de ingerirlo, el cerebro combina información sobre la textura y la temperatura, preparando al sistema digestivo antes de que el bocado llegue a la boca. Esta interacción física transforma el acto de comer en una experiencia más personal e intencional, aumentando los niveles de placer.

image La integración multisensorial y el control de la saciedad Uno de los beneficios técnicos es el fomento del mindful eating o alimentación consciente. El uso de tenedores y cucharas convierte a menudo el comer en un proceso automático. En cambio, utilizar las manos obliga a prestar atención constante al alimento, lo que ralentiza el ritmo de la ingesta. Esta pausa natural permite que las señales de saciedad lleguen a tiempo al cerebro, ayudando a regular mejor las porciones.

Desde la Teoría de la Identidad Social, comer con las manos funciona como un puente generacional. En culturas de India, Etiopía o Medio Oriente, es un ritual que preserva memorias de abuelos y festividades familiares. Para quienes viven fuera de sus países de origen, estas costumbres actúan como símbolos de continuidad cultural que ofrecen seguridad emocional y equilibrio psicológico en entornos globalizados.

image Por qué comer con las manos ayuda a desconectarse de las pantallas En la actualidad, este hábito interrumpe el "piloto automático" digital. Mientras gran parte de la población consume alimentos frente a pantallas o revisando correos, comer con las manos exige una presencia física total. El hecho de tener las manos ocupadas impide el uso de dispositivos móviles, forzando una desconexión de la velocidad externa para enfocarse en la experiencia nutritiva presente.

La psicología advierte sobre el etnocentrismo al juzgar estas prácticas bajo estándares ajenos. No existe una definición universal de etiqueta en la mesa y muchas tradiciones son anteriores a los cubiertos modernos. Respetar estas formas de comer es un ejercicio de inteligencia cultural, reconociendo que la satisfacción alimentaria está ligada a la memoria, el tacto y la autorregulación emocional.