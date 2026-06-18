Mercado Pago modificó su prode del Mundial ante la amenaza de denuncia: cuáles son los cambios

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), presidida por la titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Ida López, logró que Mercado Libre realizara modificaciones en una de las funcionalidades de su promoción " Fixture 2026" luego de advertir posibles observaciones regulatorias vinculadas al juego de azar.

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El cambio se produjo sobre la modalidad denominada " Torneo con Amigos ", una de las opciones incluidas dentro de la propuesta lanzada por Mercado Pago en el marco del Mundial de fútbol que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá.

En diálogo con Los Andes, la funcionaria provincial precisó que los organismos reguladores de las distintas jurisdicciones analizaron los términos y condiciones de la iniciativa y formularon observaciones sobre algunos aspectos de su funcionamiento.

"Las diferencias ya fueron saldadas y la propuesta sigue vigente", aseguró la presidenta de ALEA, al destacar el resultado del trabajo conjunto entre la entidad y la empresa.

Tras el lanzamiento de la promoción, los organismos estatales que regulan el juego oficial en las distintas provincias revisaron el funcionamiento de la plataforma y detectaron aspectos que merecían una evaluación más profunda.

Ida López, titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), en el acto de inauguración del nuevo casino de San Martín. Ella firmó la respuesta a la auditoría de los profesionales del Tribunal de Cuentas.

Según señalaron desde ALEA, la modalidad "Torneo con Amigos" presentaba características que podrían ser encuadradas como captación de apuestas sin autorización en los términos del artículo 301 bis del Código Penal.

A partir de esas observaciones, la asociación mantuvo reuniones de trabajo e intercambios con Mercado Libre para analizar la propuesta y brindar precisiones sobre su alcance regulatorio.

"Los organismos reguladores de juegos de azar de las distintas jurisdicciones argentinas analizaron los términos y condiciones y formularon algunas observaciones vinculadas a determinados aspectos de funcionamiento, principalmente de la modalidad 'Torneo con Amigos'", explicó López.

Los cambios incorporados

Como resultado de ese proceso de diálogo, Mercado Libre realizó modificaciones en los términos y condiciones de la promoción y en algunos aspectos de la experiencia de usuario.

La principal adecuación se produjo en la modalidad "Torneo con Amigos", que inicialmente contemplaba la posibilidad de indicar montos de dinero simbólicos dentro de las competencias privadas organizadas por los usuarios.

"Actualmente permite únicamente las opciones 'Amistoso' y 'Por los Porotos'", precisó López.

Desde ALEA explicaron que el nuevo esquema permite que cada grupo de amigos o familiares participe de manera libre y gratuita y defina entre sus integrantes el significado o destino de los "porotos" obtenidos al finalizar el torneo.

La entidad destacó que las modificaciones buscaron brindar mayor claridad sobre el funcionamiento de la iniciativa, reforzar su carácter recreativo y atender las inquietudes planteadas por las autoridades regulatorias.

Cómo funciona el Fixture 2026

La propuesta de Mercado Pago funciona como un prode digital gratuito integrado dentro de la aplicación. Los usuarios pronostican los resultados de los partidos y acumulan puntos según el nivel de acierto de sus predicciones.

Quienes aciertan el resultado exacto obtienen seis puntos, mientras que aquellos que predicen correctamente al ganador o un empate reciben tres puntos.

Además de sumar puntos, los participantes deben responder preguntas de trivia para acceder a premios monetarios. Los mejores clasificados pueden competir por recompensas en pesos y dólares, que alcanzan hasta los 50.000 dólares para los ganadores finales.

La plataforma también permite organizar torneos privados de hasta 50 personas para competir entre amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Según datos difundidos por la empresa, la iniciativa ya reúne a más de 2,3 millones de usuarios y acumula más de 60 millones de pronósticos cargados.

Cooperación entre las partes

Desde ALEA remarcaron que el proceso se desarrolló en un marco de cooperación institucional con Mercado Libre y destacaron la disposición de la empresa para introducir cambios a partir de las observaciones realizadas.

"ALEA y Mercado Libre mantienen una relación de cooperación institucional y continúan trabajando de manera conjunta para promover iniciativas que se desarrollen con claridad, transparencia y pleno respeto de los marcos regulatorios vigentes", concluyó López.