Intentaron robar la camioneta de Luis Petri en Ciudad: cómo fue el hecho

El intento de robo a la camioneta del diputado nacional Luis Petri motivó un amplio operativo policial durante la noche del domingo en el microcentro de la Ciudad de Mendoza . Según la información oficial, los autores no lograron sustraer ningún elemento del vehículo y la investigación continúa para identificar a los responsables.

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De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió a las 22.39 en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Rivadavia. La camioneta Chevrolet S-10 del legislador nacional se encontraba estacionada cuando dos hombres con vestimentas oscuras realizaron un corte transversal en la lona que cubría la caja del rodado con aparentes intenciones de sustraer pertenencias.

Al advertir la situación, Petri salió de su domicilio y observó a uno de los sospechosos alejarse del lugar. Al revisar el vehículo constató el daño en la lona, aunque verificó que no había elementos faltantes.

Tras el llamado al 911, personal policial llegó al lugar y dio intervención al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) , que comenzó el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, las imágenes permitieron reconstruir el recorrido de los dos sospechosos desde que se aproximaron al vehículo hasta que escaparon por calle Montevideo. Con esa información se desplegó un operativo del que participaron efectivos de la Unidad Operativa Capital, personal del Barrio Cívico y de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR).

Intento de robo a la camioneta del diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, en Ciudad.

En el marco de ese procedimiento, cinco personas fueron trasladadas por la Policía para realizar averiguaciones y establecer una eventual vinculación con el hecho. No obstante, la investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para determinar la identidad de los autores.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Investigativa Capital por disposición del ayudante fiscal de turno, quien ordenó las medidas de rigor e invitó a la víctima a radicar la correspondiente denuncia.

Durante las primeras horas posteriores al episodio trascendió una versión que indicaba que las cámaras de seguridad ubicadas en ese sector del microcentro no estaban funcionando.

Sin embargo, esa información fue desmentida por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que aseguró que el sistema de videovigilancia se encontraba operativo y que las imágenes obtenidas fueron determinantes para reconstruir el recorrido de los sospechosos y orientar el operativo policial.

Desde la cartera de Seguridad señalaron que el análisis del material fílmico continúa con el objetivo de identificar a los autores del intento de robo y esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, Luis Petri no realizó declaraciones públicas sobre el episodio. De acuerdo con la información oficial, el único daño constatado fue el corte en la lona que cubría la caja de la camioneta, sin que se registraran elementos sustraídos.