Irrigación: Marinelli aseguró que el río Mendoza tiene 40% más de agua que el año pasado tras las nevadas

El superintendente del Departamento General de Irrigación , Sergio Marinelli , destacó la mejora en la disponibilidad hídrica de la provincia luego de las intensas nevadas registradas en la cordillera y aseguró que el río Mendoza presenta actualmente niveles superiores al promedio histórico.

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Al mismo tiempo, remarcó que el comportamiento del recurso estará condicionado por las variaciones climáticas durante los próximos meses.

En declaraciones a Radio Aconcagua , Marinelli precisó que el río Mendoza alcanzó al 31 de julio un nivel equivalente al 140% del promedio correspondiente a un año y medio . Según explicó, el registro representa una mejora significativa respecto del escenario del año pasado, cuando la disponibilidad de agua se encontraba más limitada.

“En el río Mendoza tenemos el 140% al 31 de julio, de lo que es un año y medio del promedio de todos los años. Es decir, un 40% más de un año y medio que el año pasado ”, señaló el titular de Irrigación al referirse a la evolución de la cuenca.

El funcionario explicó que la acumulación de nieve en alta montaña generó una perspectiva más favorable para la próxima temporada de riego, aunque indicó que el cambio climático introduce nuevos factores que deben ser considerados al momento de proyectar el comportamiento de los ríos.

“Con el cambio climático hay olas de calor, entonces el agua no baja siempre de la misma manera, no se derrite la nieve de la misma manera”, sostuvo Marinelli, al remarcar que las temperaturas tendrán un rol determinante en el proceso de deshielo y en la forma en que el recurso llegará a los cauces.

En ese sentido, el superintendente afirmó que la provincia contará con mayor disponibilidad de agua para afrontar las necesidades del sector productivo y destacó que el objetivo es garantizar el suministro para los distintos momentos del ciclo agrícola.

“Vamos a tener agua en el río para darle tranquilidad a los agricultores, para poder dar agua para la prevención y luego para la cosecha”, indicó.

Frío en Mendoza, Villa Las Cuevas. En alta montaña se produjeron intensas nevadas y el Paso internacional Cristo Redentor se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos. Vialidad Nacional trabaja día y noche para despejar la ruta 7 y así poder habilitar el paso. Archivo Los Andes

Marinelli también señaló que el actual escenario abre una oportunidad para mejorar las reservas subterráneas de Mendoza. En particular, mencionó la posibilidad de que una mayor disponibilidad de agua permita avanzar en la recuperación de acuíferos, un recurso que fue utilizado con mayor intensidad durante los últimos años ante la reducción de los caudales superficiales.

“Claramente es una oportunidad de rellenar acuíferos, de que llegue el agua hasta los confines”, expresó el funcionario.

Sin embargo, advirtió que el incremento en la cantidad de agua disponible también requiere planificación y seguimiento, ya que los cambios en los patrones climáticos pueden generar desafíos vinculados al manejo del recurso.

“También implica riesgos hídricos por cantidad y no por el efecto de la sequía, y eso estamos trabajando”, explicó Marinelli.

Desde Irrigación continúan con el monitoreo de las distintas cuencas para determinar cómo evolucionará el escurrimiento durante la temporada de deshielo y establecer las previsiones para la distribución del agua en los próximos meses