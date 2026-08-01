1 de agosto de 2026 - 20:40

Irrigación aplicó una multa a un frigorífico en Maipú por contaminar el canal Pescara

El establecimiento fue sancionado con más de 13 millones de pesos tras reiterados incumplimientos en el tratamiento de sus efluentes vertidos al canal Pescara.

Irrigación aplicó una multa a un frigorífico en Maipú

Irrigación aplicó una multa a un frigorífico en Maipú

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Departamento General de Irrigación, a través de su Dirección de Gestión Ambiental del Recurso, ejecutó este viernes la clausura del punto de vuelco de efluentes del frigorífico San Javier S.A., ubicado en el distrito de Luzuriaga, Maipú.

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La medid responde a las persistentes deficiencias detectadas en el sistema de tratamiento de la empresa, que vierte sus residuos líquidos directamente al ducto del canal Pescara.

Además del sellado permanente de la descarga, las autoridades impusieron una multa económica de $13.020.000. Según informaron desde el organismo, la sanción es el resultado de un proceso de fiscalización en el que se verificó que el establecimiento no cumplía con los parámetros de calidad exigidos, ignorando apercibimientos y multas previas aplicadas por la misma causa.

Impacto ambiental y técnico

La actividad de San Javier S.A., centrada en el faenamiento y conservación de carne vacuna, genera efluentes con una elevada carga orgánica y microbiológica. El vertido de estos líquidos sin el tratamiento adecuado pone en riesgo la calidad del agua y la contaminación afecta los usos productivos aguas abajo del sistema Pescara.

Es importante destacar que la sanción no implica el cierre total del establecimiento, sino exclusivamente la prohibición de descargar efluentes al canal. Para retomar el servicio de vuelco, la firma deberá presentar una propuesta técnica integral que garantice la adecuación de sus procesos a la normativa ambiental vigente.

Esta acción se inscribe en un plan firme de Irrigación para mejorar la calidad hídrica del Sistema Pescara, donde operan más de 30 establecimientos. Si bien el sistema cuenta con perforaciones para diluir y mejorar la calidad del recurso, el organismo remarcó que es imprescindible que cada empresa asuma la responsabilidad de tratar sus residuos.

Desde la Superintendencia General de Irrigación advirtieron que continuarán avanzando con firmeza contra quienes incumplan las normas, aplicando sanciones pecuniarias o clausuras en igualdad de condiciones para proteger los recursos hídricos de la provincia.

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