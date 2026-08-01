1 de agosto de 2026 - 20:55

Realizaron con éxito el mantenimiento en Potrerillos y se restablece el servicio de agua en parte de Mendoza

El Ministerio de Energía y Ambiente coordinó la apertura programada del descargador de fondo para verificar los sistemas de seguridad de la presa. Pese al éxito técnico, se registró el rescate de un vehículo varado en el río.

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Por Redacción Sociedad

Este sábado la Dirección de Hidráulica llevó adelante una maniobra técnica fundamental en el dique Potrerillos: la apertura programada de su descargador de fondo (DDF).

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Este operativo tuvo como objetivo principal verificar la respuesta de los sistemas de seguridad y garantizar que la infraestructura estratégica de la provincia se encuentre en óptimas condiciones operativas.

Según explicó Pablo Rodríguez, director de Hidráulica, el procedimiento inició durante la mañana con una apertura gradual hasta alcanzar un caudal máximo de 250 metros cúbicos por segundo. Tras esta fase, se completaron con éxito ensayos hidromecánicos en las centrales hidroeléctricas Cacheuta y Álvarez Condarco. La elección del sábado para realizar estas tareas no fue aleatoria; respondió a un pedido de Aguas Mendocinas (AYSAM) para minimizar el impacto en la producción de agua potable en el Gran Mendoza, dado que la maniobra suele aumentar la turbiedad del río.

Seguridad y prevención Más allá de la faz técnica, el operativo contó con un amplio despliegue de seguridad. Daniel Burrieza, director de Defensa Civil, informó que se realizó un seguimiento del curso del agua para proteger a la población. Durante la jornada, se registró un único incidente: una camioneta quedó varada en el río Mendoza ante el incremento del caudal. Sin embargo, gracias a la intervención conjunta de los Bomberos Voluntarios de Maipú y Luján, los ocupantes fueron asistidos rápidamente y el hecho no pasó a mayores.

Una infraestructura clave Estas pruebas preventivas se realizan de forma periódica para evaluar el desempeño de los componentes hidromecánicos en condiciones de alta exigencia. El correcto funcionamiento de Potrerillos es vital para la provincia, ya que cumple roles críticos en la regulación del río Mendoza, la generación de energía hidroeléctrica y el abastecimiento de agua para riego y consumo humano.

Las tareas fueron el resultado de una coordinación interinstitucional que incluyó al Departamento General de Irrigación, AYSAM, las municipalidades de Luján de Cuyo y Maipú, Defensa Civil, CEMPPSA, Central Puerto, Emetur y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).

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