Descubren en Australia a la araña más rápida del mundo: aseguran que puede superar el sprint corto de varios corredores

Las arañas llevan cientos de millones de años perfeccionando estrategias para sobrevivir. Algunas capturan a sus presas mediante elaboradas telarañas, mientras que otras dependen de la velocidad, el camuflaje o las emboscadas para alimentarse y escapar de sus depredadores. Una investigación permitió descubrir cuál es la araña más rápida del mundo y revelar sus características físicas y evolutivas.

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Esa enorme diversidad también se refleja en su forma de desplazarse. Existen especies que apenas abandonan su refugio y otras capaces de recorrer largas distancias con una rapidez sorprendente.

Durante años, varias especies fueron consideradas candidatas al título de la araña más veloz. Una de las más conocidas era Cebrennus rechenbergi, famosa por escapar realizando espectaculares volteretas.

Sin embargo, ese comportamiento no implica mantener una elevada velocidad de carrera sobre una superficie horizontal. Cuando todas las especies fueron evaluadas mediante el mismo protocolo experimental, la clasificación cambió por completo.

La gran vencedora fue Heteropoda jugulans, una araña cazadora australiana perteneciente a la familia Sparassidae. Durante las pruebas alcanzó una velocidad máxima sostenida de 3,59 metros por segundo , equivalente a casi 13 kilómetros por hora , suficiente para superar a muchas personas durante un esprint corto.

Cómo midieron la velocidad de las arañas

Para evitar resultados poco fiables, los investigadores diseñaron un procedimiento completamente estandarizado.

Cada ejemplar recorría una pista horizontal mientras varias cámaras de alta velocidad registraban su movimiento desde distintos ángulos. Posteriormente, los científicos analizaban únicamente el tramo en el que el animal mantenía una velocidad constante, descartando las aceleraciones iniciales que podían alterar las mediciones.

Gracias a este método fue posible comparar de manera homogénea cientos de especies diferentes.

El mayor estudio sobre locomoción de arañas realizado hasta ahora

El récord de Heteropoda jugulans constituye solo una pequeña parte del trabajo.

Los investigadores elaboraron la base de datos más amplia creada hasta la fecha sobre la velocidad de las arañas. En total, analizaron directamente 236 ejemplares pertenecientes a 162 especies, complementando posteriormente esa información con registros científicos previos hasta reunir datos de 258 especies distribuidas en 64 familias.

La muestra incluye arañas diminutas de apenas un miligramo de peso y grandes tarántulas que alcanzan varias decenas de gramos.

Este enorme conjunto de datos permitió estudiar cómo influyen factores como la anatomía, el tamaño corporal, el modo de vida y la historia evolutiva sobre la capacidad para correr.

¿Qué hace que una araña sea más rápida que otra?

El estudio revela que el peso corporal influye en la velocidad, aunque no explica por sí solo las enormes diferencias observadas entre especies similares. Incluso arañas con masas prácticamente idénticas pueden presentar velocidades muy distintas.

Por ello, los científicos recurrieron a modelos biomecánicos y análisis filogenéticos para identificar las características que realmente favorecen un desplazamiento más eficiente.