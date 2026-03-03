Solo 3 plantas alejan las arañas de casa sin matarlas

Las arañas suelen aparecer en rincones poco ventilados, detrás de muebles o cerca de ventanas. Aunque cumplen un rol ecológico importante, siempre se buscan formas de mantenerlas fuera del hogar y ahuyentarlas sin químicos agresivos. Estas tres plantas, ubicadas en el lugar correcto intentan alejarlas gracias a su potente olor.
En ese contexto, laReal Sociedad de Horticultura recomienda esas tres opciones que destacan por su capacidad repelente. Y gracias a sus aromas intensos que contienen compuestos naturales, resultan molestos para estos artrópodos y ayudan a reducir su presencia en interiores.
Por qué la citronela es el clásico repelente natural
La citronela es conocida por su efecto contra mosquitos, pero también puede actuar como barrera frente a las arañas.
Su aroma cítrico proviene de aceites esenciales que interfieren con los receptores sensoriales de muchos insectos y pequeños artrópodos.
Colocar macetas pequeñas cerca de puertas, ventanas o balcones puede ayudar a crear una zona menos atractiva para su ingreso.
Además, sus hojas pueden utilizarse para preparar infusiones o extractos naturales que refuercen el efecto en rincones específicos.
Otro beneficio es que se adapta bien a espacios luminosos y necesita apenas un riego moderado. Esto la deja como la principal opción para acomodarla en interiores bien iluminados o patios.
Qué efecto provoca la menta gracias a su aroma fresco
La menta posee un perfume penetrante gracias al mentol, un compuesto que resulta desagradable para diversas plagas domésticas. Las arañas tienden a evitar áreas donde el olor es intenso.
Si bien, plantada en el jardín logra reproducirse en cantidad, también puede crecer en macetas pequeñas dentro de la cocina o cerca de aberturas.
Otra opción positiva es machacar algunas hojas y colocarlas en bolsitas de tela para potenciar su fragancia en armarios o estanterías.
Además de su función repelente, la menta aporta frescura al ambiente y puede utilizarse en preparaciones culinarias, lo que suma un valor extra dentro del hogar.
Cuáles son las dos funciones de la lavanda dentro de casa
La lavanda combina propiedades aromáticas con un perfume agradable para las personas, pero incómodo para ciertos insectos. Sus aceites esenciales, como el linalool, contribuyen a mantener alejadas a las arañas.
Ubicarla en dormitorios o salas de estar no solo ayuda a reducir la presencia de estos visitantes, sino que también aporta un efecto relajante gracias a su fragancia suave.
Se desarrolla mejor en espacios con buena luz natural y riego controlado. Incluso seca, conserva parte de su aroma, por lo que puede colocarse en pequeños ramos decorativos.
Las tres opciones como la citronela, menta y lavanda son plantas que pueden colaborar en el control natural de arañas dentro de casa sin tener que recurrir al insecticida de confianza. La intención es alejarlas en el interior del hogar y que continúen su camino en el jardín.