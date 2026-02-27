27 de febrero de 2026 - 13:00

Solo tres gotas en el agua para limpiar el baño y el aroma dura toda la semana: no es cloro ni desinfectante común

Un truco simple con aceite esencial para la limpieza del baño y dejar un aroma duradero sin usar cloro ni desinfectante fuerte.

Es un método de limpieza simple, económico y fácil de incorporar a la rutina semanal.

Es un método de limpieza simple, económico y fácil de incorporar a la rutina semanal.

Foto:

Por Andrés Aguilera

El baño puede quedar limpio pero perder el buen aroma en pocas horas. Si querés que el perfume dure varios días sin recurrir a cloro o desinfectantes agresivos, el secreto está en agregar tres gotas de aceite esencial al agua de limpieza. Dentro de estos hábitos simples de limpieza del hogar, es una de las soluciones más efectivas y naturales.

La clave es usar aceite esencial concentrado (como eucalipto, lavanda o árbol de té), que además de perfumar tiene propiedades antibacterianas leves.

Qué ingrediente usar y por qué funciona

No se trata de perfume común ni aromatizante. Son aceites esenciales puros, altamente concentrados.

Algunas opciones recomendadas:

  • Eucalipto: aroma fresco y sensación de limpieza profunda.

  • Lavanda: perfume suave y relajante.

  • Árbol de té (tea tree): conocido por sus propiedades antibacterianas.

image

Según estudios sobre aceites esenciales publicados en revistas como Microbiology Research, algunos compuestos naturales como el terpinen-4-ol (presente en el árbol de té) tienen actividad antimicrobiana leve. No reemplazan una desinfección profunda, pero sí ayudan a mantener el ambiente fresco.

Cómo aplicarlo correctamente en el baño

Para que el aroma dure toda la semana, no alcanza con tirarlo en el inodoro. Hay que usarlo bien.

  • Llená un balde con agua tibia.

  • Agregá tu limpiador habitual (neutro o suave).

  • Sumá solo tres gotas de aceite esencial.

  • Mezclá bien antes de aplicar.

  • Limpiá pisos, azulejos y superficies lavables.

El aceite se adhiere levemente a las superficies, liberando aroma de forma gradual.

Importante: no uses más cantidad. Al ser concentrado, el exceso puede resultar invasivo.

image
La clave de la limpieza está en la dilución correcta y en elegir un aceite de buena calidad.

Dónde conviene usarlo (y dónde no)

Este truco funciona mejor en:

  • Pisos cerámicos

  • Azulejos

  • Exterior del inodoro

  • Lavamanos

Evitá aplicarlo directamente sobre mármol o piedra natural sin diluir, porque los aceites pueden dejar marcas.

Si el baño necesita desinfección profunda (por ejemplo, después de una enfermedad), el cloro sigue siendo más efectivo. Este método apunta al mantenimiento y aroma duradero, no a reemplazar productos desinfectantes cuando son necesarios.

Cómo hacer que el perfume dure más días

Algunos detalles hacen la diferencia:

  • Ventilar el baño después de limpiar.

  • Secar bien las superficies.

  • Aplicar el producto también en esquinas y juntas.

  • Repetir el proceso una vez por semana.

El resultado es un baño limpio, con aroma fresco constante, sin el olor fuerte del cloro.

