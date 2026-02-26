No es solo limpieza: por qué se recomienda y para qué sirve mezclar menta y cáscaras de naranja

La entrada del hogar es considerada, dentro del Feng Shui , el punto por donde circula la energía vital. Por eso, mantenerla limpia y armonizada no solo influye en la apariencia, sino también en el ambiente emocional de quienes viven allí. Es por eso, que la mezcla de menta y naranja ofrece distintos beneficios para la limpieza energética.

En ese contexto, esta combinación de hojas de menta y cáscaras de naranja hervidas en agua se utiliza para lavar pisos y marcos de la puerta principal como una forma simbólica de renovar lo negativo y abrir paso a oportunidades. Es un ritual simple para atraer bienestar y abundancia.

La menta es vista como una planta vinculada a la purificación y la claridad. Su aroma intenso no solo aporta frescura, sino que también se relaciona con la capacidad de limpiar energías estancadas y promover sensaciones de calma.

La combinación de menta y naranja es un gesto simbólico para la limpieza energética.

Al utilizarla en la entrada, se busca que actúe como un filtro simbólico frente a tensiones externas. Según esta creencia, su fragancia ayuda a despejar el ambiente y favorece un clima más liviano desde el primer contacto con el hogar.

Además, es una opción natural y económica para limpiar superficies, ya que deja un perfume duradero sin utilizar productos químicos agresivos.

El significado de la naranja y su vínculo con la abundancia

Las cáscaras de naranja poseen un simbolismo especial dentro del Feng Shui. Su color se asocia con la prosperidad y la vitalidad, mientras que su aroma cítrico se relaciona con la alegría y la energía positiva.

Al incorporarlas en el preparado, se busca potenciar la sensación de bienestar y atraer oportunidades. La mezcla con menta combina frescura con calidez, creando un equilibrio que, según esta práctica, favorece la circulación de buenas vibras.

Para aplicarlo, se recomienda hervir ambos ingredientes en agua, dejar enfriar y usar el líquido para lavar la entrada o rociar el umbral. Este gesto se repite periódicamente, especialmente después de momentos de estrés o cambios importantes en el hogar.

Cómo realizar este ritual de limpieza energética

El procedimiento es simple: colocar un puñado de hojas de menta y varias cáscaras de naranja en una olla con agua, hervir durante algunos minutos y dejar reposar hasta que el líquido esté tibio.

y en una hervir durante algunos minutos y dejar hasta que el líquido esté tibio. Luego, con un pulverizador se utiliza para limpiar el piso, la puerta y los alrededores de la entrada. Algunas personas también agregan unas gotas de limón para reforzar el aroma y la sensación de frescura.

Más allá de las creencias, el resultado es un espacio perfumado y agradable que invita a entrar. Para quienes siguen el Feng Shui, se trata de una forma de renovar la energía del hogar con elementos cotidianos y fáciles de conseguir.

mezcla de menta y naranja El Feng shui propone en esta mezcla natural un poderoso cambio energético para la limpieza simbólica.

Pequeños hábitos, llamados rituales en este caso, pueden transformar la percepción del espacio donde vivimos. Mezclar estos dos productos naturales crean un gesto simbólico para renovar energías en casa.