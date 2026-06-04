4 de junio de 2026 - 11:45

2 cucharadas soperas en el balde con agua fría y la ropa blanca vuelve a su blanco original en un solo lavado

El bicarbonato de sodio puede ayudar a aclarar prendas blancas, neutralizar olores y reforzar el lavado sin usar lavandina.

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Por Andrés Aguilera

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El método no es magia: funciona mejor en prendas con manchas leves, olor o pérdida de brillo. Si la tela está muy percudida desde hace años, puede necesitar más de un lavado o un producto específico.

Cómo usar las 2 cucharadas

  • 1 balde con agua fría.
  • 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio.
  • Jabón líquido o en polvo para ropa blanca.
  • Prendas blancas separadas de ropa de color.
  • Llená el balde con agua fría.
  • Agregá las 2 cucharadas de bicarbonato y mezclá.
  • Sumergí la ropa blanca durante 30 a 60 minutos.
  • Lavá después como de costumbre.
  • Secá al aire, preferentemente sin sol directo muy fuerte si la tela es delicada.
2 cucharadas soperas en el balde con agua fría y la ropa blanca vuelve a su blanco original en un solo lavado

También puede reforzar la acción del detergente, especialmente cuando la ropa tiene olor a encierro o transpiración.

Qué no conviene hacer

No conviene mezclar bicarbonato con lavandina, vinagre u otros productos sin saber cómo reaccionan. Tampoco se recomienda usarlo en exceso sobre lana, seda o telas muy delicadas.

Si la prenda tiene etiqueta de lavado especial, hay que respetarla. No todas las telas toleran remojos prolongados.

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