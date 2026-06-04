2 cucharadas soperas en el balde con agua fría y la ropa blanca vuelve a su blanco original en un solo lavado

La ropa blanca puede ponerse amarillenta o grisácea con el uso, el sudor, el desodorante, el roce y los lavados mal hechos. Un truco simple consiste en sumar 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio en un balde con agua fría antes del lavado.
El bicarbonato de sodio puede ayudar a aclarar prendas blancas, neutralizar olores y reforzar el lavado sin usar lavandina.
La ropa blanca puede ponerse amarillenta o grisácea con el uso, el sudor, el desodorante, el roce y los lavados mal hechos. Un truco simple consiste en sumar 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio en un balde con agua fría antes del lavado.
El método no es magia: funciona mejor en prendas con manchas leves, olor o pérdida de brillo. Si la tela está muy percudida desde hace años, puede necesitar más de un lavado o un producto específico.
Whirlpool explica que el bicarbonato puede ayudar a blanquear prendas blancas y claras, además de neutralizar olores.
También puede reforzar la acción del detergente, especialmente cuando la ropa tiene olor a encierro o transpiración.
No conviene mezclar bicarbonato con lavandina, vinagre u otros productos sin saber cómo reaccionan. Tampoco se recomienda usarlo en exceso sobre lana, seda o telas muy delicadas.
Si la prenda tiene etiqueta de lavado especial, hay que respetarla. No todas las telas toleran remojos prolongados.