La ropa blanca puede ponerse amarillenta o grisácea con el uso , el sudor, el desodorante, el roce y los lavados mal hechos. Un truco simple consiste en sumar 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio en un balde con agua fría antes del lavado.

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El método no es magia: funciona mejor en prendas con manchas leves, olor o pérdida de brillo. Si la tela está muy percudida desde hace años, puede necesitar más de un lavado o un producto específico.

2 cucharadas soperas en el balde con agua fría y la ropa blanca vuelve a su blanco original en un solo lavado

Whirlpool explica que el bicarbonato puede ayudar a blanquear prendas blancas y claras, además de neutralizar olores.

También puede reforzar la acción del detergente, especialmente cuando la ropa tiene olor a encierro o transpiración.

Qué no conviene hacer

No conviene mezclar bicarbonato con lavandina, vinagre u otros productos sin saber cómo reaccionan. Tampoco se recomienda usarlo en exceso sobre lana, seda o telas muy delicadas.

Si la prenda tiene etiqueta de lavado especial, hay que respetarla. No todas las telas toleran remojos prolongados.