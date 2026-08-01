Adiós a la sequía: una joven de 14 años crea la solución perfecta para "producir" agua en el desierto

Un joven de 14 años creó un sistema para producir agua en el desierto, aunque el dispositivo no genera grandes reservas ni agua potable. Capta pequeñas cantidades de humedad del aire y las conduce hacia las raíces de árboles plantados en zonas áridas.
El inventor es Jia Mingxuan, un estudiante de Chifeng, en la región autónoma de Mongolia Interior, al norte de China. Su propuesta nació al observar un fenómeno cotidiano dentro de la cocina de su casa: las gotas que se formaban cuando el vapor entraba en contacto con una superficie fría.
La observación en una cocina que terminó convertida en invento
Jia trasladó ese principio a un problema visible en su ciudad. Muchos árboles jóvenes no sobreviven porque el riego manual resulta lento y difícil de sostener en terrenos remotos. Las primeras semanas después de la plantación son decisivas frente a la falta de agua.
A partir de esa dificultad, diseñó una herramienta que aprovecha la diferencia de temperatura entre el aire y el suelo. Fue construida con tubos de acero y botellas plásticas reutilizadas, sin bombas ni conexión eléctrica.
Cómo funciona el sistema que lleva agua hasta las raíces
- El aire ingresa por la abertura superior. Una cubierta permite que circule dentro del tubo.
- La sección enterrada permanece más fría. La diferencia térmica favorece la condensación del vapor sobre la superficie interna.
- Las gotas se deslizan por gravedad. El agua baja por el tubo y llega a la zona cercana a las raíces.
- El proceso se repite sin electricidad. Con circulación de aire y diferencia térmica, puede seguir condensando humedad.
El mecanismo no reemplaza el riego y su rendimiento depende del ambiente. Su valor está en entregar humedad donde se necesita, sin trasladar agua para atender cada plantín.
El premio internacional que recibió el proyecto
Su sistema le valió el máximo premio en la Feria Internacional de Inventos de Nüremberg
Según informó Xinhua, el dispositivo obtuvo el máximo reconocimiento en la edición 77 de la Exposición Internacional de Inventos de Núremberg (iENA). El premio destacó una solución sencilla y de bajo costo para un problema concreto de la región.
Por qué puede ser útil para frenar la desertificación
El norte de China está afectado por sequías, vientos y avance de los desiertos. Allí se desarrolla el programa de forestación conocido como la Gran Muralla Verde, que busca reducir la erosión mediante la recuperación de vegetación.
El desafío no es solamente plantar árboles, sino lograr que sobrevivan. El dispositivo podría complementar otras técnicas donde instalar tuberías es poco práctico. Sin embargo, todavía necesita evaluaciones a mayor escala para medir su rendimiento