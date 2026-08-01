Ascienden a 67 los muertos por la crisis migratoria en Ceuta: calculan que ingresaron casi 70.000 personas.

El número de personas fallecidas tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta continúa en aumento. Las autoridades españolas informaron este sábado que ya fueron recuperados 67 cadáveres en la costa de la ciudad autónoma, mientras continúan las tareas de búsqueda en el mar y no se descarta que el balance siga creciendo.

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Según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno a la agencia EFE, la Guardia Civil mantiene un operativo permanente de rastreo en las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal , principal punto por el que miles de personas cruzaron a nado desde Marruecos desde el pasado jueves.

Con esta actualización, ya son 99 los migrantes que murieron este año intentando ingresar por vía marítima a Ceuta .

Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes.

Ante el incremento de víctimas fatales, las autoridades habilitaron un espacio especial en el puerto de Ceuta para albergar los cuerpos mientras avanzan los trabajos de identificación.

Además, está previsto que lleguen desde distintos puntos de España médicos forenses y especialistas en identificación de cadáveres para colaborar en las autopsias y en el reconocimiento de las víctimas.

En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, encabezó una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno junto al delegado Miguel Ángel Pérez y responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil para evaluar la evolución de la crisis migratoria.

Miles de migrantes regresaron a Marruecos

Las fuerzas de seguridad españolas estiman que unas 69.500 personas abandonaron Ceuta y regresaron a Marruecos durante las últimas 30 horas, tras el ingreso masivo registrado el jueves.

Crisis migratoria en Ceuta EFE

Las autoridades aclararon que esa cifra podría incluir tanto migrantes que habían ingresado días antes como personas que cruzaron la frontera más de una vez.

Mientras tanto, comenzaron los trabajos para instalar un nuevo sistema de contención en el espigón del Tarajal, una medida anunciada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita a la ciudad.

El dispositivo consiste en una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura de entre 30 y 70 centímetros sobre la superficie y hasta un metro de profundidad bajo el agua, complementada por una línea de boyas fondeadas por la Armada.

Además, se habilitó un canal para permitir el patrullaje permanente de embarcaciones de la Guardia Civil.

El Ministerio del Interior informó que durante la noche no se registraron nuevos ingresos masivos y aseguró que las entradas "se han detenido en su totalidad", mientras continúan los retornos hacia Marruecos.

Tras el ingreso de decenas de miles de personas, muchos migrantes comenzaron a regresar voluntariamente luego del anuncio del acuerdo entre España y Marruecos para acelerar las repatriaciones y debido a la falta de servicios básicos en Ceuta, donde permanecían cerrados comercios, supermercados y bares.