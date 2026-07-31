31 de julio de 2026 - 14:57

Detuvieron en España a un argentino acusado de asesinar a una mujer en Málaga

El hombre de 60 años se habría intentado quitarte la vida antes de ser arrestado. Según indicaron medio españoles, habrían mantenido una relación sentimental.

Detuvieron en España a un argentino acusado de asesinar a una mujer en Málaga: intentó suicidarse antes de ser arrestado.&nbsp;

Detuvieron en España a un argentino acusado de asesinar a una mujer en Málaga: intentó suicidarse antes de ser arrestado. 

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

En las últimas horas, la Guardia Civil de España detuvo a un ciudadano argentino de 60 años, acusado de asesinar a una mujer de 47 años de nacionalidad búlgara en la localidad de Benahavís, en la provincia de Málaga. Según informaron medios españoles, el sospechoso intentó quitarse la vida antes de ser capturado.

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De acuerdo con la agencia EFE, el hombre fue localizado y detenido en la localidad de Istán, situada a unos 30 kilómetros del lugar donde ocurrió el crimen.

La víctima, identificada como Melinda, fue hallada sin vida el pasado 21 de julio en una vivienda de la urbanización Los Arqueros. Según publicó el diario Sur, la mujer fue encontrada tendida sobre un charco de sangre y presentaba un profundo corte en el cuello.

El lugar donde ocurrió el crimen.

El lugar donde ocurrió el crimen.

Las autoridades recibieron el aviso poco antes de las 10 de la mañana, luego de que vecinos escucharan un grito y observaran a un hombre abandonar el lugar a toda velocidad en un vehículo.

Habían convivido durante los últimos meses

Los primeros datos de la investigación indican que el acusado llevaba aproximadamente dos meses residiendo en Benahavís y había sido compañero de piso de la víctima.

Según trascendió, ambos habían mantenido una relación sentimental durante la pandemia y, posteriormente, Melinda le había alquilado una habitación en su vivienda.

Los investigadores sostienen que el presunto homicida utilizó un cúter para cometer el crimen, mientras que los resultados oficiales de la autopsia, que se realiza en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, aún no fueron difundidos.

En un principio, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, descartó que el caso pueda encuadrarse como un hecho de violencia de género. "No hay en absoluto ahora mismo un contexto que indique que estemos ante un caso de violencia de género", afirmó la semana pasada ante la prensa local.

Su evaluación se basó, entre otros elementos, en el testimonio brindado por la hija de la víctima, pero serán las actuaciones judiciales las que determinen finalmente las circunstancias del homicidio.

Según el diario El Debate, la mujer había estado incluida anteriormente en el sistema de protección VioGén, pero su expediente ya no se encontraba activo al momento del crimen.

Por el momento, la causa es investigada como una muerte violenta con arma blanca.

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