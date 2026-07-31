31 de julio de 2026 - 13:10

Trump calificó de "terrible" la crisis migratoria en Ceuta y dijo que así podrían terminar si ganan los demócratas

En el enclave español ubicado en el norte de África ingresaron alrededor de 49.000 personas de forma ilegal. El estadounidense se refirió al tema para criticar a la oposición.

Trump calificó de terrible la crisis migratoria en Ceuta y dijo que así podrían terminar si ganan los demócratas.

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Los Andes | Redacción Mundo
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En declaraciones a la cadena Fox News, el mandatario utilizó las imágenes del ingreso masivo de migrantes a la ciudad autónoma española para cuestionar a la oposición. "Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", afirmó.

Trump, cuya administración endureció la política migratoria, restringió el acceso al asilo y redujo los flujos de personas en la frontera con México, volvió a insistir: "No vivirán muy bien si ganan los demócratas", sostuvo.

La crisis en Ceuta

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron mientras Ceuta, enclave español ubicado en el norte de África, enfrenta una de las mayores crisis migratorias de los últimos años.

El jueves, miles de personas procedentes de Marruecos ingresaron de manera irregular al territorio español en un episodio que, según el balance difundido hasta el momento, dejó al menos 34 muertos.

Crisis migratoria en Ceuta: cientos de migrantes ingresaron desde Marruecos.

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De acuerdo con el Ministerio del Interior de España, más de 25.000 personas ya fueron retornadas a Marruecos, de las aproximadamente 49.000 que cruzaron la frontera durante la crisis.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó lo ocurrido y calificó la situación como "un ataque" y "una violación de la integridad territorial de España".

Crisis migratoria en Ceuta.

Crisis migratoria en Ceuta.

En paralelo, la Casa Blanca, que mantiene una estrecha relación con el Gobierno marroquí, responsabilizó el jueves a "las políticas globalistas de extrema izquierda" impulsadas por la administración de Sánchez por el caos migratorio registrado en Ceuta.

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